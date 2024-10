© Foto: Jens Büttner/dpa



Der Windkraftanlagenbauer Nordex profitiert von sprudelnden Auftragseingängen und einer Erholung der Preise in der Branche. Das macht Hoffnung für das laufende Quartal.Der deutsche Windturbinenhersteller Nordex hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 einen Anstieg des Auftragseingangs um 4 Prozent auf insgesamt 5.083 Megawatt verzeichnet, wie das Unternehmen am frühen Mittwoch mitteilte. Trotz des insgesamt positiven Trends schwächte sich das Geschäft im dritten Quartal ab: Die Auftragseingänge erreichten ein Volumen von 1.726 Megawatt, was einem Rückgang gegenüber den 2.251 Megawatt im gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. CEO José Luis Blanco äußerte sich dennoch optimistisch …