Nach dem Hochlauf an die 16-Euro-Marke hat die Deutsche Bank-Aktie gestern 1% auf 15,81 EUR nachgeben. Rückblick: Trotz einer anfänglich hohen Volatilität und einem Rücksetzer an die 200-Tage-Linie hat die Deutsche Bank-Aktie den September per Saldo mit einem Plus von 5,1% beendet. Dabei brachen die Notierungen auch über die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...