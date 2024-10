Für den DAX ging es am gestrigen Dienstag um weitere 0,2% auf einen Tagesschluss bei 19.066 zurück. Rückblick: Dynamische Tagesumkehr im DAX - nachdem das Aktienbarometer bereits zum Wochenauftakt schwächer tendiert hatte, kamen die Blue Chips auch am gestrigen Dienstag zunächst unter Druck. Dabei waren die Notierungen bei 18.938 in den ...

