Winterthur (ots) -Die KI-Dienste des Cloud-Anbieters Infomaniak richten sich an Entwickler*innen und die allgemeine Öffentlichkeit und gewährleisten Datenschutz durch eine End-to-End-Verarbeitung in der Schweiz. Die KI-Plattform von Infomaniak bietet fortwährend die leistungsstärksten Open-Source-Modelle des Marktes (LLM, Sprachtranskription, Bildgenerierung usw.). Dieser nach Verbrauch abgerechnete Dienst geht mit einmalig günstigen Tarifen einher.Unabhängige KI-Dienste"Mit unserer unabhängigen KI-Plattform wollen wir öffentlichen Organisationen und Unternehmen ermöglichen, die Leistungsfähigkeit der besten Open-Source-KIs des Marktes zu nutzen - ganz ohne Risiken und Kompromisse in puncto Datensicherheit und Datenschutz." Marc Oehler, CEO von InfomaniakDie KI-Plattform von Infomaniak gewährleistet die Sicherheit sensibler Daten unter Einhaltung der schweizerischen und europäischen Rechtsvorschriften. Alle ausgetauschten Daten werden ausschliesslich für die unmittelbaren Bedürfnisse der Nutzer*innen verwendet, und Anfragen werden weder gespeichert noch protokolliert. Daten zirkulieren nur innerhalb der Schweizer Cloud-Infrastrukturen von Infomaniak, sodass vollständige Vertraulichkeit gewährleistet ist. Darüber hinaus bieten Open-Source-KI-Modelle vollständige Transparenz, sodass Ingenieur*innen weltweit Algorithmen und Trainingssätze überprüfen können.Für die allgemeine Öffentlichkeit, Unternehmen und Entwickler*innenUm loszulegen, müssen Sie lediglich AI-Tools über infomaniak.com bestellen. Der Dienst kann mit einer Million kostenlosen Credits einen Monat lang unverbindlich getestet werden.Die KI-Dienste von Infomaniak sind auf drei Arten nutzbar:- Über dieWeb App: funktioniert ähnlich wie ChatGPT. Es genügt, AI Tools über das Dashboard ksuite.infomaniak.com zu öffnen, eine beliebige KI zu wählen und Anfragen einzugeben. Der Chatbot von Infomaniak ermöglicht, benutzerdefinierte Chat-Agenten zu erstellen, Audiodateien zu transkribieren und hochauflösende Bilder in einem beliebigen Format (Querformat, Hochformat, quadratisches Format) zu generieren.- Über die API: Entwickler*innen und Unternehmen können beliebige KI-Modelle in ihre Anwendungen und Arbeitsumgebungen integrieren. Um die Migration zu vereinfachen, sind die von Infomaniak bereitgestellten Modelle mit den OpenAI-Standards kompatibel.In beiden Fällen wird der Dienst verbrauchsgenau mit Tarifen abgerechnet, die unter den wichtigsten Mitbewerbern liegen.Die KI von Infomaniak ist ebenfalls in die Collaboration-Suite kSuite integriert, die alle Online-Produktivitätstools umfasst. So beinhaltet der Instant-Messaging-Dienst kChat eine unabhängige Alternative zu ChatGPT für die Erledigung täglicher Aufgaben. Darüber hinaus ermöglicht der Mail-Service per Mausklick, E-Mails zu verfassen, zu beantworten und zu verbessern - bei vollständigem Datenschutz.100% der von der KI verbrauchten Energie wird wiederverwertetDie KI-Plattform von Infomaniak wird vollständig in der Schweiz gehostet, und im brandneuen Datacenter wird die gesamte verbrauchte Energie wiederverwertet, um jährlich 6000 Haushalte zu beheizen. Die KI-Modelle wurden optimiert, um vorrangig CPU-Ressourcen zu verwenden, die weniger Strom verbrauchen als GPUs. Das bereits mehrfach für die Energieeffizienz seiner Infrastrukturen ausgezeichnete Schweizer Unternehmen nutzt für alle seine Geschäftsfelder ausschliesslich lokale erneuerbare Energie. Ausserdem baut Infomaniak eigene Solarkraftwerke und gleicht seine gesamten CO2-Emissionen doppelt aus: 100% in der Schweiz über ein Waldschutzprojekt und 100% in Nicaragua über ein gemeinschaftliches Wiederaufforstungsprojekt.Ressourcen- Die unabhängigen KI-Dienste von Infomaniak entdecken und testen (https://www.infomaniak.com/gtl/hosting.ai-tools)- So funktioniert das neue Datacenter von Infomaniak (https://kdrive.infomaniakgroup.com/app/share/100338/6a0b8dd4-5daf-45be-a3e0-f889971d911c)- Weitere Informationen zu den Solarkraftwerken von Infomaniak (https://news.infomaniak.com/de/solarkraftwerke-meyerburger/)- Ökologischer Ansatz von Infomaniak (https://www.infomaniak.com/gtl/ecology)Infomaniak - The Ethical CloudInfomaniak, der führende und europaweit anerkannte Entwickler von Webtechnologien in der Schweiz, beschäftigt in Genf und Winterthur mehr als 260 Mitarbeitende und entwickelt Cloud-Lösungen, Streaming-Lösungen und Collaboration-Tools ausschliesslich in der Schweiz ohne jegliche Standortverlagerung. Das Unternehmen ist völlig unabhängig und gehört einem wachsenden Anteil seiner Beschäftigten.Infomaniak zeichnet sich durch sein Engagement für Umweltschutz, den Schutz der Privatsphäre und die Unterstützung der lokalen Wirtschaft aus. Es nutzt ausschliesslich erneuerbare Energie und baut eigene Datacenter und Solarkraftwerke in der Schweiz. 2023 wurde das Unternehmen mit dem Schweizer Ethikpreis und dem Nachhaltigkeitspreis für sein neues Datacenter ausgezeichnet, das die verbrauchte Energie vollständig wiederverwertet und so jährlich 6000 Haushalte beheizt.Infomaniak ist ein von ICANN akkreditierter Registrar und zählt Millionen von Nutzer*innen zu seinen Kunden, darunter der belgische Rundfunk- und TV-Sender der Französischen Gemeinschaft (RTBF), wichtige öffentliche Dienste und Sicherheitsdienste, Banken, Grossveranstaltungen und mehr als 3000 Radio- und TV-Sender in ganz Europa.Pressekontakt:Thomas JacobsenChief Communication & Marketing Officercommunication@infomaniak.com+41 76 478 44 28Original-Content von: Infomaniak, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117262/5882157