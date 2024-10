Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Neuemissionsangebot von Covered Bonds wird weiterhin gut aufgenommen, so die Analysten der DekaBank.Die hohen Überzeichnungsquoten aus der ersten Jahreshälfte würden aktuell jedoch nicht mehr erreicht. Das Emissionsvolumen in diesem Jahr sei bisher recht ordentlich, komme aber nicht an die beiden starken Vorjahre heran. Der deutliche Rückgang der Bund-Swap-Spreads seit Jahresanfang und die aktuelle Schwäche bei Länderanleihen und SSAs hätten auch bei Covered Bonds ein wenig auf die Stimmung gedrückt. ...

