Linz (www.anleihencheck.de) - Die vergangenen Freitag veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten hatten für große Überraschung gesorgt und dämpften die Zinssenkungsfantasien des Marktes, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Auch von der kanadischen Nationalbank sei zwischenzeitlich eine zurückhaltendere Vorgehensweise erwartet worden - und das, obwohl der dortige Arbeitsmarktbericht erst diesen Freitag erscheine. Was seien die Hintergründe? Die USA seien der wichtigste Handelspartner von Kanada. Folglich profitiere auch Kanada von einer robusten amerikanischen Wirtschaft. Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten sei Kanada jedoch bereits am Inflationsziel von 2,00% angekommen. ...

