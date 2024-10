Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Umfeld am Rentenmarkt ist herausfordernd, denn mit den erhöhten Ölnotierungen und den steigenden Inflationserwartungen bilden sich die Zinssenkungsspekulationen zurück - sowohl in den USA als auch in der Eurozone, so die Analysten der Helaba.Entsprechend würden die Renditen steigen. Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren hätten in den letzten Handelstagen etwa 25 Basispunkte auf zeitweise über 2,26% zugelegt, zweijährige Papiere seien in dieser Zeit ebenfalls um annähernd 25 Basispunkte gestiegen, sodass sich an der Renditestrukturkurve nur wenig verändert habe. ...

