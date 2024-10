Der Münchner Versicherer die Bayerische will mit ihrer neuen Basisrente Blue Invest ein nachhaltiges Zeichen gegen Altersarmut setzen. Neben Investments in nachhaltige Sachwertefonds ist auch eine Absicherung gegen Berufsunfähigkeit möglich. Bei der neuen Basisrente Blue Invest der Bayerischen fließen die Anlagebeiträge ausschließlich in die nachhaltigen Sachwertefonds des Tochterunternehmens Pangaea Life. Während der Fonds "Blue Energy" gezielt in erneuerbare Energien wie Solar-, Wind- und Wasserkraft ...

