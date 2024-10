Zur Wochenmitte haben die US-Börsen wieder an Fahrt aufgenommen. Besonders stark zeigten sich die Tech-Titel aus dem Nasdaq 100. Der Dow Jones sowie der breite S&P 500 stiegen ebenfalls leicht. Spannend wird es am Mittwochabend, da hier das Protokoll der US-Notenbank veröffentlicht wird. Im freundlichen Umfeld zeigte sich die Palantir-Aktie erneut besonders stark. Auch bei Privatanlegern stehen die Papiere hoch im Kurs. Hier erfahren Sie, was jetzt wichtig ist.

