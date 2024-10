Die Airbus SE Aktie verzeichnete am Dienstag einen leichten Rückgang im XETRA-Handel und fiel um 0,3 Prozent auf 126,00 EUR. Trotz des jüngsten Kursrückgangs sehen Experten noch Potenzial für die Aktie und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 161,56 EUR. Die Dividendenausschüttung für dieses Jahr wird auf 2,23 EUR geschätzt, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Allerdings könnte die bevorstehende Quartalszahlenvorlage am 30. Oktober eine Anpassung der Jahresziele mit sich bringen, wie Analysten vermuten.

Wettbewerbsumfeld im Blick

Im Vergleich zum Konkurrenten Boeing konnte Airbus in den ersten acht Monaten des Jahres 447 Flugzeuge ausliefern, während Boeing im gleichen Zeitraum 291 Jets an Kunden übergab. Dennoch steht die Branche vor Herausforderungen, darunter Produktionsengpässe und Qualitätskontrollen. Die Entwicklung der Auslieferungszahlen und mögliche Anpassungen der Produktionsziele bleiben für Investoren wichtige Indikatoren für die zukünftige Performance der Airbus-Aktie.

