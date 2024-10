München (ots) -Manfred Weber, Europaabgeordneter und Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, ist am Freitag, 25. Oktober, zu Gast beim Europatag der Medientage München (https://medientage.de/) 2024. Unter dem Motto "Europäische Rechts(durch)setzung im Realitätscheck" eröffnet er, gemeinsam mit den Initiatoren des traditionellen Europatags, Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), und Prof. Dr. Stephan Ory, Direktor des Instituts für Europäisches Medienrecht (EMR), sowie Prof. Dr. Peter Huber (Ludwig-Maximilians-Universität München) und Stephanie Jacobs (Bayerische Staatskanzlei) die Europa-Schiene.Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der BLM: "Die neue EU-Kommission hat sich gerade zusammengefunden - der Zeitpunkt für den Europatag könnte nicht besser sein. Zudem wird die Regulierung des Digitalen Binnenmarktes auf EU-Ebene zunehmend wichtiger für den Mediensektor: European Media Freedom Act, AI Act oder Digital Services Act - die Liste der aktuellen medienrelevanten europäischen Rechtsakte ist gut gefüllt und lässt sich fortsetzen. Doch sind die jüngsten Legislativentwicklungen auf EU-Ebene in der deutschen Praxis auch angekommen? Ist der Kampf gegen Hass im Netz durch europäische Zentralisierung tatsächlich wirksamer geworden? Und wer legt eigentlich in Zukunft wann und wie die Medienfreiheiten aus? Ich freue mich auf einen spannenden Austausch zu diesen Fragen auf den Medientagen München."Mit dabei sind viele prominente Expertinnen und Experten aus Politik, Recht Medienwirtschaft und Regulierung, darunter Prof. Dr. Mark Cole (Universität Luxemburg), Dr. Marc Jan Eumann (Medienanstalt Rheinland-Pfalz), Christina Etteldorf (EMR), Dr. Eva Flecken (Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten), Sebastian Gutknecht (Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz), Dr. Alexander Kleist (Meta), Dr. Martin Rupp (Sky), Dr. Matthias Traimer (Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst Österreich) und Dr. Jörg Ukrow (EMR).Zum Programm des Europatags auf den MEDIENTAGEN MÜNCHEN geht es hier (https://medientage.de/programm/?tags=europatag).Pressekontakt:Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM)Stefanie RegerPressesprecherinTel.: 089 63808-315E-Mail: stefanie.reger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62483/5882213