Bad Wimpfen (ots) -Der aktuelle Ernährungsreport der Bundesregierung "Deutschland, wie es isst" zeigt: Regionalität und Nachhaltigkeit sind Verbrauchern im Zusammenhang mit Lebensmitteln wichtig. 59 Prozent der Befragten legen Wert auf Bio-Siegel - doch was steckt dahinter? Ist immer Bio drin, wo Bio draufsteht? Wie kann der Verbraucher sich in der Flut der Siegel und Kennzeichnungen zurechtfinden? Und ist Bioland eigentlich das gleiche wie Bio? Felix Michels, besser bekannt als @tomatolix, führt als Host durch die neue Staffel "Bio? Logisch! - Bio und Bioland bei Lidl" und räumt mit Mythen rund um das Thema Bio auf. Der Youtuber begeistert rund 1,8 Mio. Abonnenten mit Reportagen zu gesellschaftlichen Themen und betreibt Aufklärung durch Selbstexperimente. Die neue Staffel ist ab heute auf Youtube und unter www.lidl.de/laeuftbeilidl (https://www.lidl.de/c/laeuftbeilidl/s10012284) zu sehen.Als Host der sechsten Staffel verfolgt Felix Michels die Entstehung der Lidl Bio-Produkte, um der Community Antworten und Hintergrundwissen rund um Bio und Bioland zu liefern: In Episode eins erfährt er in einer Lidl-Filiale, warum das Bewusstsein für nachhaltige Lebensmittel immer wichtiger wird. Außerdem findet er heraus, wie jeder mit dem Kauf von Bio-Lebensmitteln aktiv einen Beitrag zu einer nachhaltigeren und somit zukunftsfähigeren Landwirtschaft leisten kann. In Folge zwei ist er auf einer Bio-Zitronenplantage in Spanien und blickt hinter die Kulissen des ökologischen Anbaus von Zitronen. In der dritten Episode besucht Felix Michels einen Bioland-Betrieb in Deutschland, um zu erfahren, wie die Milch für die Bioland-Produkte von Lidl auf ökologische Art und Weise und im besten Sinne des Tierwohls erzeugt wird. Mit dabei sind Lidl-Experten und Landwirte, die erklären, worauf es bei Bio und Bioland wirklich ankommt und was die Beweggründe zur Umstellung der Haltungsform-Kennzeichnung auf fünf Stufen sind.Das Format LäuftBeiLidl gewährt mit kurzen Videos durch die Augen von Content Creatorn einen Einblick hinter die Kulissen von Lidl und seinen Partnern. Zusätzliches Material, sogenannte "Deep Dives", steigt tiefer in die einzelnen Themen ein und sind verfügbar auf Youtube und unter www.lidl.de/laeuftbeilidl (https://www.lidl.de/c/laeuftbeilidl/s10012284).Die Videoreihe ist bereits in ihrer sechsten Staffel und hat in vorigen Staffeln Themen wie Lidl als Arbeitgeber, Lebensmittelrettung und Lidl-Eigenmarken behandelt.Im Fokus der letzten Staffel LäuftBeiLidl stand das Thema Bewusste Ernährung, in der unter anderem die Fragen "Wie sieht eine gesunde und nachhaltige Ernährung eigentlich aus?", "Wie viele Menschen kann unser Planet künftig noch ernähren?" und "Wie befähigt mich Lidl als Kunde beim Einkauf dazu, bewusste Kaufentscheidungen zu treffen?" beleuchten.Weitere Informationen zu LäuftBeiLidl unter www.lidl.de/laeuftbeilidl (https://www.lidl.de/c/laeuftbeilidl/s10012284).Weitere Informationen zu Bio-Produkten bei Lidl unter www.lidl.de/bio (https://www.lidl.de/c/bio-produkte/a10038554).Weitere Informationen zur Kooperation von Lidl und Bioland unter www.lidl.de/bioland (https://www.lidl.de/c/bioland/s10007740?utm_source=shorturl&utm_medium=shorturl&utm_campaign=bioland&utm_content=main).