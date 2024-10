Die Vonovia-Aktie verzeichnete am Dienstagmorgen einen leichten Kursanstieg, ungeachtet des schwachen Marktumfelds. Nachdem das Wertpapier des Immobilienkonzerns zu Handelsbeginn einen geringen Rückgang erlebte, konnte es im Laufe des Vormittags zulegen. Um 09:06 Uhr kletterte der Kurs um 0,7 Prozent auf 32,01 EUR. Dies markierte zugleich den bisherigen Tageshöchststand. Die Handelsvolumina blieben mit 20.700 gehandelten Aktien moderat.

Analysten sehen Potenzial

Experten zeigen sich optimistisch hinsichtlich der bevorstehenden Quartalszahlen und würdigen insbesondere die Fortschritte bei den Veräußerungserlösen. Das Nicht-Vermietungsgeschäft rückt verstärkt in den Fokus, da sich die Erlöse dem Ziel von 3 Milliarden Euro nähern. Dies könnte die finanzielle Position des Unternehmens stärken. Trotz der Herausforderungen im Immobiliensektor sehen Analysten Raum für eine positive Entwicklung der Vonovia-Aktie in den kommenden Monaten. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 am 6. November wird mit Spannung erwartet.

