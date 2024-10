Ohne den britisch-kanadischen Forscher hätten sich tiefe neuronale Netze kaum durchgesetzt. Doch mittlerweile hinterfragt der Ex-Google-Mitarbeiter Hinton, der in dieser Woche zusammen mit John J. Hopfield den Nobelpreis für Physik gewann, seine Arbeit, wie er in diesem MIT-Technology-Review-Gespräch von 2023 erklärt. Geoffrey Hinton wohnt in einem Haus in einer hübschen Straße im Norden Londons. Das Gespräch mit MIT Technology Review fand im Mai ...

Den vollständigen Artikel lesen ...