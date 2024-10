Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Polen hat im zweiten Quartal 2024 mit 1,5% qoq (4,0% yoy) die stärkste Quartalswachstumsrate innerhalb der EU ausgewiesen, so die Analysten der DekaBank.Erneut habe der Dienstleistungssektor die Konjunktur gestützt, während die Industrie sich wie vielerorts in der EU in einer Schwächephase befinde. Zuletzt habe sich der Einkaufsmanagerindex im verarbeitenden Gewerbe zwar etwas verbessert - von 47,8 Punkten im August auf 48,6 Punkte im September - bleibe jedoch weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Die Flutkatastrophe im September habe insbesondere im Südwesten des Landes zu massiven Zerstörungen geführt, deren Kosten sich noch nicht vollständig beziffern ließen. Die Regierung wolle für den Wiederaufbau bis zu 23 Mrd. Zloty zur Verfügung stellen, die allerdings zu einem wesentlichen Teil durch die EU finanziert würden (ca. 5 Mrd. Euro). Beim Wiederaufbau müsste auch der Hochwasserschutz verbessert werden. ...

