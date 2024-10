DJ PTA-News: Rosenbauer International AG: Einsatzorganisationen können ab sofort den neuen PANTHER 6x6 electric bestellen

Leonding (pta/09.10.2024/10:36) - * Volle Kraftentfaltung im rein elektrischen Betrieb, bessere Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit als ein konventionell angetriebenes Flughafenlöschfahrzeug * Deutliche Reduktion der CO2-Emissionen im täglichen Einsatz unterstützt Luftfahrtindustrie und Flughafenbetreiber beim Erreichen ihrer Klimaschutzziele * Erste Vorserienfahrzeuge könnten bereits zum Jahresende 2025 ausgeliefert werden

Interessierte Einsatzorganisationen können ab sofort den neuen PANTHER 6x6 electric bestellen. Der voll-elektrische Zwilling des legendären PANTHER entfaltet im rein elektrischen Betrieb seine volle Kraft und erreicht dabei eine bessere Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit als ein konventionell angetriebenes Flughafenlöschfahrzeug. Die deutliche Reduktion der CO2-Emissionen im alltäglichen Dienst - vom Einsatz über Trainings bis hin zur Bereitschaft - unterstützt zudem Luftfahrtindustrie und Flughafenbetreiber beim Erreichen ihrer Klimaschutzziele. Der PANTHER 6x6 electric wurde 2022 auf der Branchenleitmesse INTERSCHUTZ als Konzeptfahrzeug vorgestellt, erste Vorserienfahrzeuge könnten bereits zum Jahresende 2025 ausgeliefert werden.

"Mit dem PANTHER 6x6 electric wollen wir einmal mehr die Maßstäbe in einer Produktkategorie setzen und verbinden einen leistungsstarken, voll-elektrischen Antrieb mit den höchsten Sicherheitsstandards seiner Klasse. Dieser Fortschritt trägt nicht nur zu den Net-Zero-Zielen vieler Flughäfen bei, sondern erfüllt zugleich die hohen Erwartungen unserer Kunden in Sachen Performance", sagt Andreas Zeller, Vertriebsvorstand von Rosenbauer International.

Bei der Konzeption des PANTHER 6x6 electric hat Rosenbauer von Anfang an die Flughafenbetreiber und -feuerwehren miteinbezogen. Ziel war es, den täglichen Einsatzbetrieb bedingungslos mit Strom bewältigen zu können und die geforderte Beschleunigung (von 0 auf 80 km/h in unter 25 Sekunden) sowie Höchstgeschwindigkeit (120 km/h) rein elektrisch zu fahren. Auch die Löschwasserpumpe kann bei Volllast (9.000 l/min) rein elektrisch betrieben werden. Und so ist die Erfahrung der Anwendenden direkt in die Fahrzeugentwicklung eingeflossen. Der PANTHER 6x6 electric verbindet die aktuelle PANTHER Generation mit den Vorteilen der Elektromobilität wie die Minimierung von Lärm- und Schadstoffemissionen.

Die von Rosenbauer für den PANTHER 6x6 electric entwickelte E-Antriebsplattform mit den dazugehörigen Hochvoltbatterien liefert ausreichend Energie für die zwei- bis dreiminütige Anfahrt zum Einsatzort, das Ausbringen des gesamten Löschmittelvorrats und die Rückfahrt gemäß den Vorgaben der International Civil Aviation Organisation (ICAO) bzw. der Federal Aviation Administration (FAA). Erste Tests mit den Prototypen zeigen, dass mit einer Batterieladung mehrere derartige Einsatzfahrten absolviert und unter bestimmten Bedingungen auch eine Fahrzeugbeschleunigung auf 80 km /h unter 20 Sekunden erreicht werden kann.

Der PANTHER electric kann sowohl mit Gleich- als auch mit Wechselstrom geladen werden und hat eine maximale Ladeleistung von 300 kW. Somit steht das Fahrzeug schon nach kürzester Zeit wieder für den nächsten elektrischen Einsatz bereit. Um Dauereinsätze und die uneingeschränkte Einsatzfähigkeit des Fahrzeugs sicherzustellen, ist ein "Energy Backup System" im Fahrzeug verbaut.

"Rosenbauer ist fest davon überzeugt, dass der PANTHER 6x6 electric über 90 % seiner alltäglichen Aufgaben rein elektrisch durchführen kann. Er wurde als ein kompromisslos leistungsstarkes Flughafenlöschfahrzeug entwickelt, das den Einsatzkräften nicht nur eine umweltfreundliche, sondern auch eine effizientere Arbeitsumgebung bietet", sagt Philipp Platzl, Produktmanager Flughafenlösch-fahrzeuge.

Die insgesamt vier elektrischen Antriebsmotoren im PANTHER 6x6 electric sorgen für eine außerordentliche Fahrperformance, um schnell zum Einsatzort zu kommen. Die Hochleistungspumpe im Fahrzeug kann entweder elektrisch oder kombiniert mit dem Energy Backup System betrieben werden. Die löschtechnische Systemleistung (Pumpe, Schaumzumischung, Werfer) ist dieselbe wie beim konventionell angetriebenen PANTHER.

Der PANTHER 6x6 electric präsentiert sich außerdem mit geschärftem Design. Durch ein neues Lichtkonzept vom Flugfeldscheinwerfer über die Umfeldbeleuchtung wird das Fahrzeug sichtbarer und sicherer. Selbstverständlich erfüllt der PANTHER 6x6 electric auch die weltweit erforderlichen Standards wie ECE-Normen und Flughafenanforderungen wie ICAO, NFPA 414/ 1900 oder FAA.

"Durch die Entwicklung unseres RT haben wir uns sehr viel Know-How im Bereich der E-Mobilität angeeignet, das wir bei der Entwicklung des Panther 6x6 electric in den letzten beiden Jahren nutzen konnten. Gerade im Bereich der Feuerwehren bietet die E-Mobilität viele Vorteile. Mit dem PANTHER 6x6 electric können nun auch die Flughafenfeuerwehren weltweit diese Vorteile nutzen", sagt Sebastian Wolf, CEO von Rosenbauer International.

