Unterföhring (ots) -- Folge 3 am Montag, 14. Oktober bei Sky und dem Streaming-Service WOW- Screener der einzelnen Episoden regelmäßig im Sky Media Village- Trailer zur 2. Staffel zur Ansicht auf YouTubeUnterföhring, 9. Oktober 2024 - "Wir sind hier extrem abhängig von Lucki - wir wissen ja nicht, was er mit uns vorhat. Wir müssen jetzt vertrauen, dass er was Cooles zaubert", starten Cheyenne Ochsenknecht und Ehemann Nino in der dritten Folge von "Unser Hof - Mit Cheyenne und Nino" (zu sehen ab Montag, 14. Oktober bei Sky und WOW) mit einer ordentlichen Portion Ungewissheit in die nächste Etappe ihres Japan-Abenteuers mit Spitzenkoch Lucki Maurer. Auf einem weiteren Streifzug durch Tokio tauchen Cheyenne und Nino ein in die bunten Lichter der Großstadt: Wer hätte gedacht, dass Nino an japanischen Spielautomaten ein echtes Naturtalent zu sein scheint? Doch dann wird es endlich Zeit, ihren Reiseführer Lucki Maurer in der Stadt Shizuoka zu treffen. Bei einem gemeinsamen Dinner in einem traditionellen Reisegasthaus wird der erste Kontakt mit der exotischen Originalküche Japans für das Jungbauernpaar allerdings zur echten Gaumen-Prüfung. Schnell muss ein Verdauungs-Getränk her und was läge näher als ein Besuch bei einer der führenden Sake-Brauereien des Landes? Kulinarisch wesentlich angenehmer gestaltet sich für die Reisegruppe dann ein Gala-Dinner im Rahmen der "Japans Wagyu World Auction 2024". Hier probieren Cheyenne und Nino das teuerste Fleisch der Welt!Cheyenne und Nino auf dem Spielplatz der GroßstadtNach ihrer gemeinsamen Vergangenheit in der deutschen Hauptstadt Berlin hat sich der Lebenswandel von Cheyenne und Nino auf dem beschaulichen Chianinahof in Österreich immer mehr in ruhigere, ländliche Fahrwasser entwickelt. Kein Wunder, dass ihre Sightseeing-Tour durch eine der größten Städte Asiens nun zu jeder Menge Action verlockt! "Wir haben richtig Bock, in eine Spielehalle zu gehen, um Spaß zu haben. Ich bin sehr ehrgeizig und gebe nie auf, das habe ich Cheyenne voraus", verteilt Nino einen Seitenhieb an seine Frau und hat Lust auf eine ordentliche Portion Adrenalin am Spielautomaten - mit Erfolg! Dabei genießt das Paar die seltene Zweisamkeit: "Es ist auch schön, mal ohne Kinder unterwegs und nicht erreichbar zu sein", weiß Nino die besondere Situation zu schätzen. Zurück im Hotel gibt es per Handy direkt mal ein Update aus der fernen Heimat: "Ich muss schon sagen... wenig Schlaf!", hat Mutter Natascha auf dem Chianinahof alle Hände voll zu tun - hat sie sich mit dem Babysitter-Job über einen so langen Zeitraum etwa doch zu viel zugemutet? "Wir vernachlässigen zwei Wochen lang den Hof und die Kinder für eine Reise, von der wir uns viel für die Zukunft erhoffen", zahlt Cheyenne trotzdem den hohen Preis ihrer Abwesenheit und verliert das große Ziel des Jungbauern-Paares nie aus den Augen: Innovationen für den Chianinahof!Japans Kulinarik: Gaumenschmaus oder Gaumengraus?In der westlich von Tokio gelegenen Stadt Shizuoka treffen Cheyenne und Nino endlich auf Spitzenkoch Lucki Maurer und checken in einem traditionellen Reisegasthaus ein. Doch irgendetwas scheint hier nicht zu stimmen: In Ihrem Zimmer fehlen die Betten und die Einrichtung ist sehr einfach gehalten. "Ich finde es spannend, bei uns in Europa ist alles oft Luxus", kann sich Nino aber gut damit anfreunden. Beim abendlichen traditionell japanischen Dinner mit Lucki Maurer und seinen Freunden wartet eine kulinarische Überraschung: Statt Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat stehen hier Sojamilchhaut und Schildkröte auf dem Speiseplan - das hatten sich Cheyenne und Nino schon etwas anders vorgestellt! "Das fühlt sich ganz komisch an..", bekommt Nino schon beim Stäbchen-Test mit der ungewohnt fettigen Speise einen flauen Magen. Auch in Sachen Outfit-Wahl sind die beiden an diesem Abend nicht sehr treffsicher: Lieber traditioneller Kimono oder lässige Alltags-Klamotte? Das Ergebnis sorgt für reichlich Gelächter unter den Tisch-Gästen... . Wiedergutmachung dann aber beim nächsten Gang: Feinstes Wagyu-Fleisch von Grill, bei dem Nino aus dem Staunen nicht mehr rauskommt. "Das ist das Beste vom Besten!", lobt sogar Lucki die besondere Qualität. Ein guter Vorgeschmack auf den nächsten Tag: Da wartet mit einem Galadinner vor der größten Wagyu-Auktion des Landes, der "Japans Wagyu World Auction 2024", ein bisher unerreicht edler Gaumenschmaus auf die Reisegruppe: Das teuerste Fleisch der Welt!Das Geheimnis des Sake"Wir sind hier wahrscheinlich beim Sake-Gott angekommen", freut sich Nino nach der Ankunft bei eine der besten Sake-Brauereien Japans auf ein schmackhaftes Tröpfchen. Auf einer Tour durch die Brauerei lernt die Reisegruppe den Prozess der traditionellen Sake-Produktion kennen - vom Reiskorn bis zum Endprodukt in der Flasche. "Ich bin schwer beeindruckt, das hat hier ein ganz eigenes Flair", hat es Nino die traditionelle Arbeitsweise der Japaner angetan. Ein besonderes Auge wirft er auf die Abfallprodukte der Sake-Produktion, die in Japan als Rinderfutter verwertet werden: Liegt hier das entscheidende Geheimnis für die ultimative Wagyu-Futter-Rezeptur? Vielleicht lässt sich beim abschließenden Sake-Tasting ja die Stimmung so sehr auflockern, dass sich die ein oder andere Information den japanischen Sake-Göttern entlocken lässt. Schon kommt Nino eine spontane Idee für seinen geplanten "Goldlabel-Memberclub", zu dem nur eine ausgewählte Kundschaft Zugang haben soll: Neben exklusiven Produkten des Chianinahofes soll auch ein originaler Sake aus Japan die zukünftigen Käufer begeistern.B28 Produktion produziert die sechsteilige non-fiktionale Serie im Auftrag von Sky Deutschland. Produzent ist Manuel Menges, Formatentwickler Bernd Schumacher, Executive Producerin seitens B28 Produktion ist Claudia Weisener, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.Ausstrahlungstermine:Ab 30. September immer montags ab 20.15 Uhr auf Sky One, sowie parallel auf Sky und dem Streaming-Service WOW auf Abruf verfügbar. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://sky.de/stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Über WOW:Der Streamingdienst WOW ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, WOW bietet jederzeit die passenden Pakete für Serien, Kino und Sport. Apropos Sport: Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die LIQUI MOLY Handball Bundesliga, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO und Peacock sowie preisgekrönte Sky Originals. 