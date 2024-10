Varta hat einen Vertrag mit der Porsche AG abgeschlossen. Die Nachricht treibt die Aktie in die Höhe: Bereits am Vortag legte der Kurs um 29 Prozent zu, gefolgt von einem weiteren zweistelligen Anstieg am heutigen Mittwoch. Varta hat eine Investitionsvereinbarung mit der Porsche AG bekanntgegeben. Diese Neuigkeit konzentriert sich auf die Sparte für großformatige Lithium-Ionen-Zellen. Über eine Kapitalerhöhung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...