Der XTB Morgenticker (09.10.2024)

Die Bullen konnten die Kontrolle bis zum Ende des gestrigen Handelstages in den USA aufrechterhalten. Obwohl einige Gewinne reduziert wurden, schlossen die Indizes im positiven Bereich. Der SP500 - US500 legte um 0,40 - auf 5.790 Punkte zu, und der Nasdaq - US100 hielt bei 20.250 Punkten und legte um 1,20 - zu.

Der stellvertretende Vorsitzende der US-Notenbank, Philip Jefferson, sagte, dass die Risiken für die Beschäftigungs- und Inflationsziele der Zentralbank nun ähnlich seien. Jefferson erwartet, dass sich die US-Wirtschaft weiter in Richtung des Inflationsziels der Fed bewegen wird.

Der Neuseeland-Dollar (NZD) ist heute die schwächste Währung und verlor nach der Entscheidung der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) über die Zinssätze etwa 0,6-0,8 - Die RBNZ senkte die Zinssätze am Mittwoch um 50 Basispunkte und erklärte, dass die Politik weiterhin restriktiv bleibe...