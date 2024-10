Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Einheitsregierung von Präsident Ramaphosa zeigt sich nach dem dramatisch schlechten Ergebnis der Präsidenten-Partei ANC bei den jüngsten Wahlen in Südafrika stabiler als erwartet, so die Analysten der DekaBank.Zwar habe es erwartungsgemäß keine Einigkeit zwischen den Parteien dieser breiten Koalition gegeben, aber es fände sich immer wieder Konsensmöglichkeiten. Die Regierung profitiere davon, dass sich die Partei eines der größten Kritiker, Julius Malema, seit der Wahl in einer existentiellen Krise befinde. Die Partei des Expräsidenten Jacob Zuma, der aus der ANC ausgeschlossen worden sei, sei aus den Wahlen gestärkt hervorgegangen und erschwere in einzelnen Regionen die Arbeit der Regierung. Die Märkte hätten die neue Koalitionsregierung dennoch in den ersten Monaten goutiert. ...

