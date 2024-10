Hannover (www.anleihencheck.de) - In einer durch den Feiertag am 03. Oktober - zumindest gewissermaßen - unterbrochenen Handelswoche gingen vier Emittenten aus vier Jurisdiktionen auf die Investoren zu und konnten in Summe immerhin EUR 2,4 Mrd. am Markt platzieren, so die Analysten der Nord LB.Den Anfang habe die Tatra Bank aus der Slowakei gemacht. Für ihre zweite EUR-Benchmark überhaupt habe die Emittentin eine Laufzeit von vier Jahren gewählt und die Size bereits im Vorfeld der Transaktion kommuniziert (EUR 500 Mio.; WNG). Die Bücher hätten gemeinsam mit einer anfänglichen Guidance von ms +65 BP area geöffnet. Das Orderbuch habe sich auf EUR 1,1 Mrd. summiert (Bid-to-cover-Ratio: 2,2x) und der finale Spread habe bei ms +62 BP gelegen. Auf diesem Niveau habe die rechnerische Neuemissionsprämie immerhin bei +12 BP gelegen. ...

