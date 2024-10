In den letzten Tagen und Wochen scheinen sich viele Anleger vermehrt für die Aktie von Xiaomi zu interessieren. Darauf weisen nicht nur die Leserzahlen meiner eigenen Artikel hin, sondern auch teils gewaltige Kurssprünge. Zu Handelsschluss am Montag schaffte der Titel es bis auf 3,06 Euro.Damit notiert die Aktie von Xiaomi (KYG9830T1067) bereits knapp 70 Prozent höher als noch zu Jahresbeginn und in der Charttechnik scheinen die Bullen Tabula rasa zu machen. So ziemlich alle Widerstände konnten überwunden werden und ein Kurs in Richtung Allzeit-Hoch bei rund ...

