Würzburg (ots) -Deutscher Ärzte Service unterstützt Frauen auf ihrem Weg zu einem neuen Lebensgefühl und einem positiven Körperbild.Die Brust ist für jede Frau etwas Individuelles - sowohl in ihrer Form als auch in ihrer Größe. Nach einer Schwangerschaft, großem Gewichtsverlust oder auch aufgrund sehr schwerer Brüste kann der natürliche Wunsch nach Veränderung aufkommen. Eine Bruststraffung oder -verkleinerung kann dabei helfen, das Wohlbefinden nachhaltig zu verbessern. Der Deutsche Ärzte Service (DÄS) steht Frauen dabei zur Seite - für eine sichere Behandlung und optimale Ergebnisse.Das Bedürfnis nach einem gesunden KörpergefühlDer weibliche Körper kann sich mit der Zeit verändern. Das gilt zum Beispiel nach Schwangerschaft, Stillzeit oder Menopause: Die Brüste verlieren dauerhaft an Form, Festigkeit und oft auch an Volumen. Häufig fühlen sich Frauen unwohl und entscheiden sich für eine Bruststraffung über den DÄS. "Neben der reinen Bruststraffung kann das verlorene Volumen in Kombination mit Implantaten wiederhergestellt werden. Wir verwenden ausschließlich hochwertigste Silikongel-Implantate der führenden Hersteller Mentor und Motiva mit lebenslanger Garantie", erklärt Isabella Schneier, Geschäftsführerin des Deutschen Ärzte Service. Viele Frauen können so wieder ein positives Körpergefühl erlangen.Auch wer unter der Schwere seiner Brüste leidet, wünscht sich Entlastung - sowohl emotional als auch körperlich. Denn das Gewicht der Brüste führt schnell zu Rücken- und Nackenschmerzen sowie Beeinträchtigungen im Alltag. Eine Brustverkleinerung eröffnet hier Perspektiven für mehr Lebensqualität und Gesundheit.Unterstützung durch den Deutschen Ärzte ServiceDer Deutsche Ärzte Service bietet Frauen eine individuelle Beratung für sämtliche Schönheitsoperationen, darunter Bruststraffungen und -verkleinerungen sowie Brustvergrößerungen. Das Besondere dabei: Durch die Zusammenarbeit mit renommierten Fachkliniken, den Großeinkauf hochwertiger Materialien und die Synergien des Netzwerks ermöglicht der DÄS seinen Kundinnen günstige Aktionspreise. Bruststraffungen und -verkleinerungen sind bereits ab 3.499 Euro in vielen deutschen Städten möglich.Alle OPs werden ausschließlich in geprüften Fachkliniken bei erfahrenen Chirurgen mit dem Facharzttitel für Plastische und Ästhetische Chirurgie durchgeführt. In jedem Fall werden hochmoderne und narbenschonende Techniken angewandt. Qualität, Sicherheit, Transparenz und Zufriedenheit stehen an erster Stelle, denn jede Frau soll sich in ihrem Körper wohlfühlen.Der Deutsche Ärzte ServiceDer Deutsche Ärzte Service hat es sich zur Aufgabe gemacht - unter Wahrung höchster medizinischer Standards - Schönheitsoperationen zu einem extrem attraktiven Preis für jeden zugänglich zu machen. Über 100.000 zufriedenen Kunden sind seit 20 Jahren der beste Beweis dafür. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter der Service-Hotline 0800 / 26 26 770 oder sie können sich direkt online für ein Beratungsgespräch in ihrer Nähe anmelden.