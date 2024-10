We Are Innovation (WAI) hat ein Themenpapier mit dem Titel "The EU's Smoke-Free Future and the Role of Innovation Findings from the Special Eurobarometer 539" (Die rauchfreie Zukunft der EU und die Rolle der Innovation Ergebnisse des Eurobarometers Spezial 539) veröffentlicht. Das Papier konstatiert, dass die EU noch weit davon entfernt ist, einen rauchfreien Status zu erreichen, falls ihre Strategien gegen das Rauchen nicht überarbeitet werden.

Die Ergebnisse des Eurobarometers zeigen, dass 24 der Europäer nach wie vor rauchen. Somit bleibt die EU deutlich hinter ihrem Ziel zurück, bis 2040 "rauchfrei" zu sein. Globale Gesundheitsexperten definieren ein Land als "rauchfrei", wenn die Verbreitung des Rauchens bei höchstens 5 liegt. Der langsame Rückgang des Rauchens deutet darauf hin, dass dieses Szenario nicht vor dem Jahr 2100, also 60 Jahre später als geplant, erreicht werden wird. Es gibt jedoch einige Erfolgsgeschichten, die Hoffnung machen.

In Ländern, die es den Rauchern durch fortschrittliche gesetzliche Rahmenbedingungen für alternative Produkte ermöglichen, auf Dauer von der Zigarette loszukommen, ist ein deutlicherer Rückgang der Raucherquote zu verzeichnen. Dies ist der Fall in Schweden, wo der Anteil der Raucher seit 2006 im freien Fall ist, sowie auch in jüngerer Zeit in der Tschechischen Republik und in Griechenland. In Ländern, in denen die Rolle der Innovation nicht anerkannt wird, wie z.B. in Estland, ist jedoch ein gegenläufiger Trend zu beobachten.

Dies entspricht auch Untersuchungen, die außerhalb der EU durchgeführt wurden. Der Rückgang der Raucherquoten im Vereinigten Königreich, in der Schweiz, in den USA, in Neuseeland und in Japan ist u. a. auf die Verbreitung von E-Zigaretten- und Tabakerwärmungsprodukten zurückzuführen.

Die Analyse von WAI zeigt, dass innovative Produkte eher zur Entwöhnung der Raucher führen als Nichtraucher zum Einstieg in den Nikotinkonsum zu bewegen.

Ein Umfeld aus intelligenten Richtlinien zu alternativen Produkten kann noch weitere Vorteile mit sich bringen, wie etwa gesteigertes Wirtschaftswachstum durch die Stärkung des Unternehmertums und der Innovationsfreudigkeit sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen. Es kann außerdem dazu beitragen, gesundheitliche Ungleichgewichte zu verringern, da einkommensschwächere Gruppen tendenziell mehr rauchen.

In dem Themenpapier wird angeregt, dass der Weg der EU in eine "rauchfreie" Zukunft eine Neubewertung der derzeitigen Politik und eine Kombination herkömmlicher Maßnahmen und Programme mit innovativen Alternativen zum Rauchen umfassen sollte. Zugänglichkeit, Akzeptanz und Erschwinglichkeit verschiedener Optionen zur Unterstützung der Entwöhnung können der Schlüssel zum Erfolg sein.

ÜBER WE ARE INNOVATION

We Are Innovation ist ein Netzwerk, das an die Kraft der Innovation glaubt, mit der Zielrichtung, den Fortschritt voranzutreiben und die Probleme der Welt zu lösen. Mit mehr als 50 Think Tanks, Stiftungen und NGOs repräsentiert WAI die gesellschaftlichen Stimmen, die sich für die Förderung der Kreativität, die Einführung neuer Technologien und die Förderung innovativer Lösungen einsetzen. Mehr dazu unter https://weareinnovation.global/.

