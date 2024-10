Die meistgehandelten Produkte: Ergebnislose Verhandlungsrunde bei Boeing!

Der DAX® behauptete sich zur Wochenmitte zunächst über den 19.000 Punkten. Nach den Verlusten zum Wochenbeginn zeigt der deutsche Leitindex sich kaum verändert. Das statistische Bundesamt legte am Morgen positive Zahlen für den deutschen Export vor. Heute stehen vor allem Call-Optionsscheine auf Bayer hoch im Kurs. Die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns sackte heute stark ab. Anleger scheinen verunsichert von den Klagen in den USA rund um den Unkrautvernichter, Glyphosat. Die Klagewelle kostete das Unternehmen schon mehrere Milliarden Euro. Die noch ungewisse Entscheidung bleibt ein zentrales Thema der Anleger.

Auch Call-Optionsscheine auf Boeing sind heute gefragt. Das Luftfahrtunternehmen plant eine breite Kapitalerhöhung, um ihre finanzielle Situation zu stärken. Auch die Auslieferungen stiegen im dritten Quartal verglichen zum Zweiten. Tarifverhandlungen standen ebenfalls im Blickpunkt. Die Verhandlungsrunde blieb jedoch ergebnislos. Boeing zog ihr Angebot an die streikenden Arbeiter zurück. Darüberhinaus stehen Optionsscheine auf Eli Lilly im Mittelpunkt der Anlger. Analysten sind optimistisch gestimmt. Das Pharmaunternehmen hat sein Portfolio erweitert. Diese Produkte stehen kurz vor der Markteinführung und könnten ein starkes Wachstumspotenzial haben.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD8X6J 4,26 19077,84 Punkte 18664,48 Punkte 44,61 Open End NVIDIA Corp. Call HD3C13 3,42 132,89 USD 96,61 USD 3,58 Open End Boeing Co. Put HD8HZ2 1,68 154,675 USD 170,19 USD 8,40 Open End DAX® Call HD8RBT 0,43 19077,84 Punkte 18672,97 Punkte 47,03 Open End Infineon Technologies AG Call HC2PNV 0,30 299,325 EUR 27,14 EUR 12,49 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.10.2024; 10:22 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Bayer AG Call HD3KCR 0,38 27,685 EUR 29,00 EUR 6,15 17.12.2025 Boeing Co. Call HD71C7 0,096 154,675 USD 260,00 USD 166,75 19.03.2025 NVIDIA Corp. Call HD699Z 3,66 133,87 USD 120,00 USD 3,74 14.01.2026 Eli Lilly & Co. HD4LBD 17,22 913,84 USD 925,00 USD 5,04 17.06.2026 Bayer AG Call HD136W 0,18 27,685 EUR 37,00 EUR 12,99 17.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.10.2024; 10:31 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag SAP SE Long HD8Y73 9,52 204,625 EUR 153,79 EUR 4 Open End Berkshire Hathaway Inc. Long HD2T8B 11,27 453,845 USD 226,98 USD 2 Open End DAX® Long HD6SGE 10,25 19055,00 Punkte 16686,26 Punkte 8 Open End NVIDIA Corp. Long HD673E 1,92 133,845 USD 106,34 USD 5 Open End Meta Platforms Inc. Long HD71XK 3,13 590,53 USD 533,74 USD 10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.10.2024; 10:38 Uhr;

