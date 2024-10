Bonn (ots) -Anlässlich des Welt-Rheuma-Tags am 12. Oktober 2024 startet die Deutsche Rheuma-Liga eine neue Staffel ihres Rheuma-Podcasts. Sie heißt: "Milka und Doc Hasseli hören zu!". Die Gastgeberinnen sind Moderatorin und Rheuma-Liga-Botschafterin Milka Loff Fernandes sowie die renommierte Rheumatologin PD Dr. Rebecca Hasseli-Fräbel. Als Gast begrüßen sie die Granfluencerin der Deutschen Rheuma-Liga, Christiane Solbach. "Die Deutsche Rheuma-Liga widmet sich in den Jahren 2024 und 2025 verstärkt dem Thema 'Einsamkeit und Rheuma'. Da ist es nur eine logische Konsequenz, dass wir uns am Welt-Rheuma-Tag ganz dem Zuhören verschreiben. Denn das ist ein wesentlicher Bestandteil der Selbsthilfe", sagt Rotraut Schmale-Grede, Präsidentin der Deutschen Rheuma-Liga anlässlich des Launchs. In den insgesamt vier Folgen laden Fernandes und Hasseli-Fräbel vier von Rheuma betroffene Gäste ein und sprechen mit ihnen über ihren Alltag mit Rheuma."Bleibt mit der Welt verbunden, seid mutig!"Mit Christiane Solbach, die erst 2023 auch als Granfluencerin der Rheuma-Liga gestartet ist, begrüßen die beiden Hosts zum Welt-Rheuma-Tag einen unterhaltsamen, sehr gut informierten Gast, der das Leben mit Rheuma gut vermitteln kann. Ihre Erfahrungen und ihre bewegende Botschaft "Bleibt mit der Welt verbunden, fallt nicht aus dem Leben, seid mutig!", teilt die ehemalige Stewardess mit den Betroffenen nun zum Welt-Rheuma-Tag. "Wir freuen uns, dass wir neben Christiane Solbach (Folge 2) auch Britta Klasen (Pilotfolge) sowie Magdalena Beeh (Folge 3) und Peter Koncet (Folge 4) noch in diesem Jahr bei 'Milka und Doc Hasseli hören zu' begrüßen dürfen", sagt Rotraut Schmale-Grede. Alle Podcast-Gäste engagieren sich ehrenamtlich für die Rheuma-Liga. Die Folgen 2 bis 4 der Podcast-Staffel werden vom Bundesministerium für Gesundheit gefördert.Umfangreiches WissensangebotNeben den neuen Podcasts bietet die Rheuma-Liga noch viele weitere Wissens- und Austauschformate an. "Von der Mitgliederzeitung über das Internet bis zur Broschüre - unsere Angebote bieten fundiertes und medizinisch geprüftes Wissen und regen zum Austausch an. Viele der im Podcast diskutierten Themen werden in der Infothek auf unserer Webseite noch einmal vertieft behandelt. Ich lade Sie ein, sich dort zu informieren. Ab November werden wir darüber hinaus mit der digitalen Austausch-Plattform 'Team Rheuma' an den Start gehen", kündigt Schmale-Grede an. Weitere Informationen zu "Team Rheuma" gibt es bald auf www.rheuma-liga.deRheumaRheuma ist der Oberbegriff für über 100 verschiedene Krankheiten, zum Beispiel rheumatoide Arthritis, Fibromyalgie, Arthrose oder Osteoporose. Allein in Deutschland leiden schätzungsweise rund 17 Millionen Menschen an chronischen Beschwerden am Stütz- und Bewegungsapparat.Die Deutsche Rheuma-LigaDie Deutsche Rheuma-Liga ist die größte deutsche Selbsthilfeorganisation im Gesundheitswesen. Sie informiert und berät Betroffene seit über 50 Jahren unabhängig und frei von kommerziellen Interessen, bietet praktische Hilfen, tritt für die Interessen rheumakranker Menschen in der Gesundheits- und Sozialpolitik ein und unterstützt Forschungsprojekte zu rheumatischen Erkrankungen.Weiterführende Informationen:- Fotos zur Veröffentlichung können Journalisten hier runterladen: www.rheuma-liga.de/presse/pressemitteilungen/bildmaterial- Die Podcast-Staffel gibt es unter www.rheuma-podcast.de und auf den Podcastportalen- Weitere Informationsangebote gibt es unter: www.rheuma-liga.de/infothek- Überblick über das gesamte Angebot der Deutschen Rheuma-Liga ihrer Landes- und Mitgliedsverbände: www.rheuma-liga.de/angebote- Mitglied der Rheuma-Liga werden? www.rheuma-liga.de/mitgliedschaft- Spenden für Menschen mit Rheuma www.rheuma-liga.de/spendenPressekontakt:Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e.V.Annette Schiffer | Leiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitWelschnonnenstraße 753111 BonnTel.: 0228 766 06-0E-Mail: schiffer@rheuma-liga.deTwitter: www.twitter.com/DtRheumaLigaInstagram: www.instagram/deutsche_rheuma_ligaLinked In: www.linkedin.com/company/deutscherheumaligaOriginal-Content von: Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/20920/5882509