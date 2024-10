XRP mit News-Kracher: Großinvestoren strömen in die Ripple-Währung

Nach den negativen Schlagzeilen zur Berufung der SEC gegen das Urteil im Fall Ripple gibt es nun endlich wieder positive Nachrichten zur Kryptowährung - und die waren auch dringend nötig. Der Preis der siebtgrößten Währung nach Marktkapitalisierung hat sich kaum bewegt und konnte im aktuellen Marktzyklus seit dem Anstieg im Herbst 2023 keine nennenswerten Gewinne verzeichnen.

Großinvestoren suchen XRP

Nachdem bereits letzte Woche das Unternehmen Bitwise den ersten S-1-Antrag für die Erstellung eines ETFs gestellt hatte, wurde vor wenigen Stunden bekannt, dass nun auch das Investmentunternehmen Canary Capital einen entsprechenden Antrag bei der US-Börsenaufsicht eingereicht hat.

Canary Capital, ein aufstrebendes Investmentunternehmen, das sich seit seiner Gründung 2017 auf digitale Vermögenswerte spezialisiert hat, macht durch strategische Investitionen in innovative Blockchain- und Kryptoprojekte von sich reden. Besonders hervorzuheben ist die Einführung des HBAR Trusts, der institutionellen Anlegern erstmals Zugang zur Hedera-Kryptowährung HBAR bietet. Ihr Ziel: digitale Vermögenswerte für Großanleger sicher und zugänglich zu machen.

Diese Nachricht bekräftigt den Kurs des Blockchain-Unternehmens Ripple, das aufgrund der SEC-Auseinandersetzungen häufig in den Schlagzeilen ist. Dass nun der zweite Investmentgigant einen ETF für Ripple ins Leben rufen will bringt neue Impulse für die die Währung.

Neue Anwendungsfälle für Ripple

Während sich die Anleger aktuell mit weiteren Investitionen zurückhalten, macht das Unternehmen mit seiner Blockchaintechnologie weitere Fortschritte. Mit der Einführung des Web 3.0-Bankings durch Monerex und Ripple steht das traditionelle Bankwesen vor einem grundlegenden Wandel. Das Kernstück dieser Revolution ist die Dezentralisierung, die nicht nur eine höhere Sicherheit, sondern auch eine völlige Barrierefreiheit für Nutzer weltweit ermöglicht.

Banking Revolution Made in Mexiko, Quelle: https://monerex.io/

Durch die Nutzung der Blockchain-Technologie des XRP Ledgers werden Zwischenhändler überflüssig, und Transaktionen können transparent und sicher weltweit in Echtzeit abgewickelt werden. Monerex möchte mit diesem Konzept die Tür zu einem globalen und inklusiven Finanzsystem öffnen und den Bankenmarkt nachhaltig verändern.

Ein zentraler Aspekt des Web 3.0-Bankings ist die Möglichkeit von Peer-to-Peer-Transaktionen, was die Transaktionskosten erheblich reduziert. Im Gegensatz zu traditionellen Banken, bei denen oft hohe Gebühren und Verzögerungen anfallen, sorgt die Dezentralisierung für niedrigere Kosten und schnellere Transaktionen. Darüber hinaus ermöglicht das Web 3.0-Banking eine gemeinschaftsgetriebene Entscheidungsfindung, bei der die Nutzer stärker eingebunden werden, was das Bankensystem demokratischer und nutzerorientierter macht.

Warum der XRP Ledger?

Monerex hat sich bewusst für den XRP Ledger entschieden, da dieser eine Vielzahl technologischer Vorteile bietet. Mit einer durchschnittlichen Transaktionszeit von nur 3,5 Sekunden und einer energieeffizienten, kostengünstigen Infrastruktur ist der XRP Ledger die ideale Plattform für Web 3.0-Banking. Im Gegenzug profitieren Nutzer von Airdrops und Cashback-Aktionen, die den Mehrwert für Endkunden weiter steigern.

Vorteil der dezententralen Lösung, Quelle: https://monerex.io/

Monerex und Ripple haben es sich zum Ziel gesetzt, eine umfassende Zahlungslösung zu schaffen, die dezentralisierte Währungen nahtlos in alltägliche Anwendungen integriert. Mit der Einführung der ersten Web 3.0-Bankenplattform auf dem XRP Ledger werden neue Finanzprodukte und Dienstleistungen angeboten, die über den traditionellen DeFi-Bereich hinausgehen. Diese Dezentralisierung der Finanzdienstleistungen und die Integration von Kryptowährungen, Stablecoins und traditionellen Währungen eröffnen neue Chancen für Investoren, Institutionen und Privatpersonen weltweit.

Kurs und weitere Entwicklung

Mit den aktuellen Nachrichten rund um die Währung hofft die XRP-Community auf einen weiteren Kursanstieg. Auch die Plattform CoinCodex sieht aus technischer Sicht einen Anstieg der Währung über die 0,60 US-Dollar-Marke in naher Zukunft. Allerdings wird der Coin derzeit sowohl unter dem 50- als auch dem 200-Tage-SMA gehandelt, was in Kombination mit dem aktuellen Markt-Sentiment ein eher bärisches Umfeld signalisiert.

Daher investieren viele Anleger momentan vermehrt in alternative Kryptowährungen wie Memecoins. Mit Steigerungsraten im zweistelligen Prozentbereich konnte dieses Narrativ in den letzten Wochen den restlichen Markt deutlich übertreffen. Ein Beispiel dafür ist Pepe Unchained, das plant, die virale Stärke eines Memecoins mit technologischen Fortschritten zu kombinieren. Neben dem eigenen Memecoin werden die Entwickler auch eine Ethereum Layer-2-Blockchain ins Leben rufen.

Ethereum-Skalierungslösungen bieten aktuell eine wichtige Alternative zu den bekannten Layer-1-Lösungen, da diese durch die Auslagerung von Berechnungsprozessen und die Komprimierung von Daten enorme Vorteile gegenüber den Basis-Chains haben. Die speziell auf Memecoins ausgelegte Blockchain von Pepe Unchained soll Transaktionen 100-mal schneller und deutlich günstiger abwickeln können, ohne dabei auf die garantierte Dezentralität und Sicherheit der Ethereum-Blockchain verzichten zu müssen.

Es soll ein umfassendes Ökosystem entstehen, das zukünftig verschiedenste Token und dezentrale Projekte auf der Blockchain beheimatet. Erst gestern konnte das Projekt mit dieser innovativen Idee die 18-Millionen-US-Dollar-Grenze überschreiten, und weniger als 24 Stunden später liegt der Vorverkauf bereits bei 18,25 Millionen US-Dollar. Wer Teil dieses neuartigen Projekts sein möchte, kann innerhalb der nächsten 21 Stunden über die offizielle Website die $PEPU-Token zum Preis von 0,00994 US-Dollar erwerben.

