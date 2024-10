Hong Kong (ots/PRNewswire) -Premia Partners, der führende einheimische ETF-Anbieter aus Hongkong, gibt die Notierung von Premia FTSE TWSE Taiwan 50 ETF (der ETF) am 9. Oktober an der HKEx bekannt.Mit einer Gesamtkostenquote von nur 0,28% p.a. deckt der physisch replizierende ETF einen diversifizierten Korb von 50 führenden börsennotierten Unternehmen an der Taiwan Stock Exchange (TWSE) ab, die das beeindruckende Wirtschaftswachstum und die Marktchancen in Taiwan repräsentieren.- Premia FTSE TWSE Taiwan 50 ETF(Tickers: 3453 HK (ausschüttende Klasse in HKD)/ 9159 HK (thesaurierende Klasse in USD)) bildet den kapitalisierungsgewichteten TWSE-Flaggschiffindex FTSE TWSE Taiwan 50 (30% capped) Index ab.- Neben TSMC umfasst die Strategie Führungskräfte aus Taiwans Halbleiter- und Technologieproduktions-Ökosystem,sowie Finanz- und Industriekonglomerate, die von Taiwans bemerkenswertem Wirtschaftswachstum profitieren.- Da die Handelszeiten an den zugrunde liegenden Markt angepasst sind, kann der ETF in der asiatischen Zeitzone zeitnah auf Marktereignisse reagieren und profitiert von der Befreiung von der Stempelsteuer in Hongkong."Wir freuen uns, dieses bequeme Instrument für Investoren einzuführen, das ihnen den Zugang zu einzigartigen Gelegenheiten in Taiwan durch einen einzigen Ticker-Handel ermöglicht", sagte Rebecca Chua, Managing Partner von Premia Partners. "Wie andere Premia-ETFs ist auch dieser ETF als kosteneffizientes Instrument für institutionelle Anleger konzipiert. Es handelt sich um eine besonders zeitgemäße Strategie, die gut positioniert ist, um im aktuellen Zinsumfeld und im Zuge der Entwicklung des globalen Zyklus der künstlichen Intelligenz und der technologischen Aufrüstung Rückenwind zu erhalten."Chris Williamson, Head of Asia-Pacific, Index Investments Group bei FTSE Russell, sagte: "Wir freuen uns, mit Premia Partners zusammenzuarbeiten, um die starke Nachfrage der Anleger nach taiwanesischen Aktien zu bedienen. Unsere Zusammenarbeit spiegelt das Engagement von FTSE Russell wider, das Investment-Ökosystem für den Zugang zum taiwanesischen Markt zu unterstützen, die Stärke der FTSE/TWSE-Partnerschaft und die Fähigkeit von Premia Partners, die Bedürfnisse der Kunden mit ihren ETFs zu erfüllen."Über Premia Partners Premia Partners wurde 2016 gegründet und ist ein führender ETF-Manager aus Hongkong, der sich der Entwicklung kostengünstiger, effizienter und bewährter ETFs für Asien verschrieben hat. Ab dem 9. Oktober 2024 verwaltet Premia Partners 11 Aktien- und Renten-ETFs, die als kostengünstige und effiziente Allokationsinstrumente für Asien konzipiert sind. Weitere Informationen über Prämien oder Prämien-ETFs, die China-Aktien (https://etfprod.premia-partners.com/etf/3173), ASEAN-Schwellenländer (https://etfprod.premia-partners.com/etf/2810), Asien Metaverse/ Innovative Technologie (https://etfprod.premia-partners.com/etf/3181), Vietnam (https://etfprod.premia-partners.com/etf/2804), Taiwan 50 (https://etfprod.premia-partners.com/etf/9159), China-Hochzinsanleihen (https://etfprod.premia-partners.com/etf/3001), China-Staatsanleihen (https://etfprod.premia-partners.com/etf/2817), Asien-USD-Investment-Grade-Anleihen (https://etfprod.premia-partners.com/etf/3411) und US-Treasury (https://etfprod.premia-partners.com/etf/9077) abdecken, finden Sie unter www.premia-partners.com.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/premia-legt-den-an-der-hkex-notierten-ftse-twse-taiwan-50-etf-auf-der-auf-steuer--und-kosteneffizienz-ausgelegt-ist-302270582.htmlPressekontakt:+852 2950 5777,enquiries@premia-partners.comOriginal-Content von: Premia Partners Company Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100063093/100924181