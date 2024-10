Leipzig (ots) -"Elefant, Tiger & Kids" startet am 14. Oktober in die 2. Staffel und steht dieses Mal ganz im Zeichen des Artenschutzes. Während eines Praktikums bereiten sechs Teens im Zoo Leipzig vom Aussterben bedrohte Feldhamster auf ihre Auswilderung vor, geben in Dresden gepäppelten Wildvögeln ihre Freiheit zurück und begleiten den Luchs bei seiner Rückkehr in den Thüringer Wald.Nach der erfolgreichen und preisgekrönten ersten "ETK"-Staffel ("Goldener Spatz" / 2024/ Kategorie Unterhaltung), beginnt jetzt für sechs weitere Jugendliche aus ganz Deutschland eine abenteuerliche Zeit in ihrem Leben: Lina, Emilio, Anuk, Luca, Leonie und Samuel wollen den Zoo Leipzig in allen Facetten entdecken und einzigartige Einblicke in ihren Traumberuf als Tierpflegerin und Tierpfleger bekommen. Außerdem wollen die Sechs lernen, wie sie helfen können, bedrohte Tierarten vor dem Aussterben zu bewahren. Als Teil des Feldhamster-Rettungsprojekts bereiten die sechs ETK-Zoo-Praktikantinnen und Praktikanten die bedrohten Nager auf ihre Auswilderung vor und werden dabei auch mit den anstrengenden Seiten des Zoo-Alltags konfrontiert. In Dresden versorgen sie verletzte Wildvögel und verhelfen ihnen zurück in die Freiheit. Sie helfen, Luchs-Kinder aufzupäppeln und begleiten Luchsdame Frieda. Nach über 100 Jahren ist sie die erste Luchs-Lady, die ihre Pfotenabdrücke im Thüringer Wald hinterlässt und so die Rückkehr ihrer Art einleitet! Im dreiwöchigen Praktikum erleben die ETK-Teens so viele spannende, lustige und emotionale Momente zusammen, dass sie zu richtig guten Freunden werden.Die zehn Folgen á 24 min werden vom 14. - 25. Oktober 2024 ab 17 Uhr bei KiKA erstausgestrahlt. Ab dem 26. Oktober 2024 sind die Episoden ab 6 Uhr im ERSTEN zu sehen.Die erste und zweite Staffel kann ab TV-Ausstrahlung im Kika-Player und in der ARD-Mediathek gestreamt werden."Elefant, Tiger & Kids" (ETK) erweitert die erfolgreichste deutsche Zoo-Doku-Serie "Elefant, Tiger & Co" mit einem besonderen Blick auf jüngere Menschen, bei denen Tier- und Artenschutz Themen mit besonderer Relevanz sind. Redaktionell betreut wird die Sendung von Anke Gerstel (verantwortliche Redakteurin) & Anke Lindemann (Redaktionsleitung). Produzent ist Cine Impuls Leipzig GmbH mit Anke Kossira als Producerin und Andrea Gentsch als Head-Autorin.Die Dreharbeiten für die dritte Staffel starten im Oktober 2024. Gedreht wird im Zoo Leipzig, Zoo Erfurt sowie im Tierpark Limbach-Oberfrohna.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 300 64 32, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5882584