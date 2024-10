Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im dritten Quartal 2024 wurden am Schuldschein-Markt nach unserem heutigen Kenntnisstand 5,7 Mrd. EUR in 33 Transaktionen platziert, so die Analysten der Helaba.Dies seien knapp 300 Mio. EUR weniger als im vorangegangenen Quartal, aber über 1,2 Mrd. EUR mehr als im Vergleichsquartal des Vorjahres gewesen. Die Volumenentwicklung habe nicht zuletzt davon profitiert, dass die Durchschnittsgröße der Platzierungen mit rund 170 Mio. EUR deutlich größer als in Q3 2023 gewesen sei. Die mit Abstand größte Transaktion sei die des Industriegase-Herstellers Messer im Umfang von 950 Mio. EUR gewesen. Darüber hinaus habe die ZF Friedrichshafen einen Schuldschein in Höhe von knapp 700 Mio. EUR an den Markt gebracht. Zudem habe in Q3 auch der 612,5 Mio. EUR große Deal der französischen Forvia SE valutiert. ...

