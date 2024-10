Deutschland - Exporte legen zu aber Importe sinken

Werbung







Das Statistische Bundesamt meldete Daten über den Warenaustausch mit anderen Ländern.



Im August 2024 stiegen die deutschen Exporte und erreichten einen Wert von 131,9 Milliarden Euro, was einem Zuwachs von 1,3 Prozent im Vergleich zum Juli entspricht, wie das Statistische Bundesamt meldete. Diese Entwicklung überraschte Experten, die eigentlich einen Rückgang erwartet hatten. Während die Exporte zunahmen, fielen die Importe um 3,4 Prozent auf 109,4 Milliarden Euro, was auch im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von 3,1 Prozent darstellt. Der Handelsbilanzüberschuss wuchs dadurch von 16,9 auf 22,5 Milliarden Euro.



Besonders stark wuchsen die Exporte in die USA, die um 5,5 Prozent auf 13,5 Milliarden Euro stiegen. Auch die Exporte nach China und Großbritannien legten zu, während die meisten Importe weiterhin aus China kamen. Der Handel mit den EU-Staaten zeigte ebenfalls positive Tendenzen, die Exporte stiegen 0,8 Prozent. Diese Zahlen unterstreichen Deutschlands Rolle als bedeutender Exporteur auf globaler Ebene.









