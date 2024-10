Am Mittwoch notiert der DAX nahezu unbewegt und notiert bei 19.070,89 Punkten. Dies entspricht einem minimalen Anstieg um 0,02 Prozent. Die Unsicherheiten in Bezug auf die zukünftige Geldpolitik der US-amerikanischen Federal Reserve belasten die Aktienmärkte weltweit schwer. Zudem sorgt ein drohender Handelsstreit zwischen den USA und China für potenzielle Störungen in globalen Lieferketten, was auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...