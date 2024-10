Die Rheinmetall-Aktie zeigt sich trotz leichter Kursschwankungen weiterhin robust. Am Montagmorgen verzeichnete das Papier einen geringfügigen Rückgang von 1,5% auf 495,10 EUR. Dennoch liegt der aktuelle Kurs deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 251,20 EUR und nähert sich dem Jahreshoch von 571,80 EUR. Analysten sehen weiteres Potenzial und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 609,63 EUR.

Steigende Attraktivität als Arbeitgeber

Parallel zur positiven Börsenentwicklung gewinnt Rheinmetall auch als Arbeitgeber an Attraktivität. In einem aktuellen Ranking der attraktivsten Arbeitgeber für Young Professionals im Ingenieurwesen stieg das Unternehmen erstmals in die Top 10 auf. Besonders punktet Rheinmetall bei jungen Fachkräften mit der Aussicht auf hohe Verdienstmöglichkeiten und attraktive Produkte. Die gesteigerte Wahrnehmung als innovativer Arbeitgeber könnte sich langfristig positiv auf die Geschäftsentwicklung und damit auch auf den Aktienkurs auswirken.

Rheinmetall Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...