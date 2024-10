ExaGrid erzielt 15 Quartale in Folge positive Ergebnisse beim freien Cashflow, beim EBITDA und bei der Gewinn- und Verlustrechnung

ExaGrid, die einzige Tiered-Backup-Storage-Lösung der Branche mit Retention Time-Lock, die eine nicht auf das Netzwerk ausgerichtete Tier (Schaffung einer abgestuften Luftblase), verzögerte Löschvorgänge und Unveränderlichkeit für die Ransomware-Wiederherstellung umfasst, gab heute bekannt, das stärkste dritte Quartal (Q3) in der Unternehmensgeschichte verzeichnet zu haben. Das Quartal endete am 30. September 2024 mit einem zweistelligen Wachstum gegenüber dem Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies das 15. Quartal in Folge einen positiven freien Cashflow (Free Cash Flow, FCF), eine positive Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) und ein positives EBITDA auf. ExaGrid konnte in diesem Quartal 150 neue Kunden gewinnen, darunter 48 Kunden, bei denen es sich um sechs- und siebenstellige Geschäftsabschlüsse handelte. ExaGrid zählt nun mehr als 4.400 aktive Kunden aus dem gehobenen Mittelstand und Großunternehmen, die zum Schutz ihrer Daten auf die Tiered-Backup-Storage-Lösung von ExaGrid zurückgreifen.

ExaGrid ist ein finanziell stabiles Unternehmen, das in jedem Quartal einen positiven Cashflow generiert und völlig schuldenfrei ist.

Highlights aus Q3 2024:

150 neue Kunden gewonnen

15. Quartal in Folge, in dem Cashflow, EBITDA und GuV positiv sind

Ankündigung der Unterstützung von CommVault Metallic

Aufmerksamkeit in Branchenpublikationen: MES Computing, eine Marke von The Channel Company, würdigte ExaGrid auf seiner 2024 MES Midmarket 100-Liste Webinar Webinar der Enterprise Strategy Group von TechTarget (ESG) zum Thema Successful Ransomware Preparedness in 2024 (Erfolgreiche Vorbereitung auf Ransomware im Jahr 2024)



"Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass ExaGrid auch weiterhin profitabel wächst und wir auf dem besten Weg sind, ein Milliardenunternehmen zu werden. Wir sind der größte unabhängige Anbieter von Backup-Speichern und wirtschaftlich solide aufgestellt. Wir setzen unser Umsatzwachstum weiter fort und verzeichnen gleichzeitig ein positives EBITDA, eine positive Gewinn- und Verlustrechnung und einen positiven freien Cashflow", so Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. "Wir sind bei 4.400 aktiven Kundeninstallationen weltweit angelangt. Die Wettbewerbserfolgsquote von ExaGrid liegt weiterhin bei über 70 %, da wir Primärspeicher hinter der Backup-Anwendung sowie Deduplizierungsgeräte wie Dell Data Domain und HPE StoreOnce ersetzen."

"ExaGrid ist stolz darauf, ein Produkt mit perfekter Funktionalität, optimaler Größe und gutem Support zu haben, das seine Aufgabe zuverlässig erfüllt. Wir können diese Behauptungen anhand unserer 95-prozentigen Nettokundenbindung, einem NPS-Wert von +81 und der Tatsache untermauern, dass 94 unserer Kunden unsere Funktion Retention Time-Lock for Ransomware Recovery aktiviert haben, 92 unserer Kunden an unser automatisiertes Gesundheitsberichtssystem berichten und 99 unserer Kunden unseren jährlichen Wartungs- und Supportplan nutzen", so Andrews.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landing Zone, einem Langzeitspeicher-Repository, einer Scale-Out-Architektur und umfassenden Sicherheitsfunktionen. ExaGrids Landing Zone ermöglicht die schnellsten Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Das Repository Tier zeichnet sich durch die günstigsten Kosten für die Langzeitspeicherung aus. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Appliances und stellt ein Backup-Fenster mit fester Länge bei steigendem Datenvolumen sicher, wodurch teure Forklift-Upgrades und geplante Produktveralterung vermieden werden. ExaGrid bietet den einzigen zweistufigen Backup-Speicheransatz mit einer nicht dem Netzwerk zugeordneten Stufe (Stufentrennung), verzögerten Löschungen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid beschäftigt Vertriebs- und Systemingenieure in den folgenden Ländern: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, USA und weitere Regionen.

Besuchen Sie uns auf exagrid.com, oder vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn. Lesen Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und erfahren Sie in unseren Kundenberichten, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit mit Backup-Speicherung verbringen. ExaGrid ist stolz auf seinen NPS-Score von +81!

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

