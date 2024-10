Diese strategische Zusammenarbeit umfasst eine vollständig integrierte Flughafenlösung, die von Thales bereitgestellt wird und auf drei Säulen basiert: intelligente Flughafensicherheit, biometrische Passagierabfertigung und Betriebseffizienz . Sie gilt für alle Flughäfen, die von Adani Airport Holdings Limited (AAHL) in Indien betrieben werden.

Adani Airport Holdings Limited (AAHL), der größte private Flughafenbetreiber in Indien, und Thales, ein weltweit führender Anbieter von Spitzentechnologien, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um den internationalen Flughafenbetrieb von AAHL und das Passagiererlebnis im ganzen Land zu revolutionieren. Im Rahmen dieser Partnerschaft hat Thales die Lösung Fly to Gate bereits an sieben von AAHL verwalteten Flughäfen2 in Indien eingeführt und damit seit Anfang 2024 die Reise für Millionen von Reisenden verbessert. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit hat AAHL Thales nun einen weiteren Auftrag zur Bereitstellung des innovativen Airport Operation Control Centre (APOC) an allen Flughäfen erteilt, um das gesamte Flughafenmanagement zu optimieren und das Passagiererlebnis auf sichere Weise zu verbessern.

credit AAHL

Die sieben von AAHL betriebenen Flughäfen sind derzeit mit DigiYatra ausgestattet, das auf der Fly to Gate-Lösung von Thales basiert und auf dem verantwortungsvollen Einsatz fortschrittlicher Gesichtserkennungstechnologie als sicherer Ausweis für Passagiere beruht. Die vorregistrierten Passagiere können dann von einer reibungslosen und vertrauenswürdigen Möglichkeit profitieren, ihre Reise zu beschleunigen, da sie nicht an jedem Kontrollpunkt (vom Check-in bis zum Boarding) einen Ausweis und die Bordkarte vorzeigen müssen. Durch die nahtlose Integration verantwortungsbewusster biometrischer Lösungen (vgl. Thales TrUE Biometrics) wird die Bearbeitungszeit für Passagiere an diesen Flughäfen um bis zu 30 verkürzt, was der Vision der indischen Regierung von einem digitalen Indien entspricht.

Darüber hinaus wurde Thales mit der Entwicklung, Integration und Implementierung einer End-to-End-APOC-Lösung für alle von AAHL verwalteten Flughäfen beauftragt. Diese cloudbasierte "Smart Digital Platform" wird alle erforderlichen Anwendungen zentral hosten, um das allgemeine Flughafenmanagement, die Sicherheit und das Passagiererlebnis zu verbessern. Die innovative APOC-Plattform sammelt Betriebsdaten von integrierten Flughafensubsystemen und -sensoren unter Einhaltung der Datenschutzstandards. Diese Daten werden dann mithilfe von Automatisierung, Big-Data-Analysen und robusten Algorithmen der künstlichen Intelligenz (KI) intelligent verarbeitet. Die Lösung, die in Kürze eingeführt wird, soll ungeplante Ressourcenknappheit vorhersehen und reduzieren und so die Vorhersehbarkeit und globale Effizienz erhöhen.

"Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Adani Airport Holdings Limited zu stärken, um innovative Technologielösungen zur Revolutionierung des Flughafenbetriebs und des Passagiererlebnisses in Indien zu bringen. Unsere biometrische Lösung Fly to Gate für DigiYatra und das intelligente Airport Operation Control Centre (APOC) werden es AAHL ermöglichen, den Betrieb zu optimieren und Millionen von Passagieren eine sichere und vereinfachte Reise zu ermöglichen. Gemeinsam sind wir entschlossen, Indien bei seiner Vision zu unterstützen, bis 2047 der größte Luftfahrtmarkt der Welt zu werden", sagte Ashish Saraf, Vice President und Country Director für Indien bei Thales.

1 DigiYatra ist eine vom indischen Ministerium für Zivilluftfahrt geleitete Initiative, die darauf abzielt, die Reise von Flugreisenden/Passagieren nahtlos, problemlos und ohne Gesundheitsrisiken zu gestalten. Der DigiYatra-Prozess verwendet das einzige Token der Gesichtsbiometrie, um die Identität, die Reise, die Gesundheit oder andere Daten, die für die Ermöglichung von Flugreisen erforderlich sind, digital zu validieren.

2 Mumbai, Ahmedabad, Guwahati, Jaipur, Lucknow, Mangaluru und Thiruvananthapuram.

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führender Anbieter von Spitzentechnologien, der sich auf drei Geschäftsbereiche spezialisiert: Verteidigung und Sicherheit, Luft- und Raumfahrt sowie Cybersicherheit und digitale Identität.

Es entwickelt Produkte und Lösungen, die dazu beitragen, die Welt sicherer, grüner und integrativer zu machen.

Der Konzern investiert jährlich fast 4 Mrd Euro in Forschung und Entwicklung, insbesondere in wichtige Innovationsbereiche wie KI, Cybersicherheit, Quantentechnologien, Cloud-Technologien und 6G.

Thales hat fast 81.000 Mitarbeiter in 68 Ländern. Im Jahr 2023 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 18,4 Milliarden Euro.

Über Thales in Indien

Thales ist seit 1953 in Indien präsent und hat seinen Hauptsitz in Noida. Weitere Niederlassungen und Standorte befinden sich unter anderem in Delhi, Bengaluru und Mumbai. Über 2200 Mitarbeiter sind bei Thales und seinen Joint Ventures in Indien beschäftigt. Seit jeher spielt Thales eine wesentliche Rolle in der Wachstumsgeschichte Indiens, indem es seine Technologien und sein Fachwissen in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Cybersicherheit und digitale Identität zur Verfügung stellt. Thales verfügt über zwei Kompetenzzentren für Ingenieurwesen in Indien eines in Noida mit Schwerpunkt auf Cybersicherheit und digitale Identität, während das andere in Bengaluru sich auf Hardware-, Software- und System-Engineering-Fähigkeiten für den zivilen und den Verteidigungssektor konzentriert und globale Bedürfnisse bedient.

Über Adani Airport Holdings Limited

AAHL wurde 2019 als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Adani Enterprises Ltd., dem Flaggschiffunternehmen der Adani Group, gegründet. Im Einklang mit ihrer Vision, weltweit führend in integrierter Infrastruktur und Transportlogistik zu sein, wagte die Adani Group ihr erstes Vorhaben im Flughafensektor, indem sie als Höchstbietender für den Betrieb, die Verwaltung und die Entwicklung von sechs Flughäfen hervorging: Ahmedabad, Lucknow, Mangaluru, Jaipur, Guwahati und Thiruvananthapuram, und Unterzeichnung von Konzessionsvereinbarungen mit der indischen Flughafenbehörde für alle sechs Flughäfen. AAHL hält außerdem 74 an der Mumbai International Airport Ltd., die wiederum 74 an der Navi Mumbai International Airport Ltd. hält. Mit acht Flughäfen in seinem Management- und Entwicklungsportfolio ist AAHL Indiens größtes Flughafeninfrastrukturunternehmen, das 25 des Passagieraufkommens und über 30 des indischen Luftfrachtverkehrs abwickelt.

