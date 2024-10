© Foto: adobe.stock.com



Das permanente Scheitern des Silberpreises am markanten Widerstandsbereich von 32+ US-Dollar ließ bereits nicht viel Gutes erwarten. Und so kam es, wie es kommen musste: Silber kam unter die Räder. Silber schrammt am Debakel vorbei - zumindest vorerst Rücken wir zunächst die charttechnischen Aspekte in den Vordergrund. Die potenzielle V-Formation (orange dargestellt) wurde bereits ein ums andere Mal an dieser Stelle thematisiert. Bislang konnte die V-Formation noch nicht vollständig ihren Charme entwickeln, denn der Widerstandsbereich von 32+ US-Dollar verstellte Silber den Weg. Bereits im Mai erwies sich dieser Preisbereich als limitierend. Mittlerweile scheiterten diverse Versuche, die …