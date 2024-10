DJ PTA-News: SPARTA AG: Stand der Umsetzung der geplanten Strukturmaßnahmen

Heidelberg (pta/09.10.2024/14:51) - Der Vorstand der SPARTA AG (die "Gesellschaft") hatte in der Ad-hoc-Meldung vom 24. April 2024 geplante Strukturmaßnahmen skizziert, die der Vorbereitung einer künftigen Verschmelzung der Beta Systems Software AG ("Beta Systems") auf die SPARTA AG dienen sollten.

Die von der ordentlichen Hauptversammlung am 11. Juni 2024 beschlossene Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und die anschließende ordentliche Kapitalherabsetzung wurden mittlerweile umgesetzt. Das derzeitige Grundkapital der Gesellschaft beträgt nunmehr 4.822.917 Euro, eingeteilt in unverändert 4.822.917 Aktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von nunmehr 1,00 Euro je Aktie.

Das Geschäftsjahresende der Gesellschaft wurde auf den 30. September verlegt, um einen Gleichlauf mit dem Geschäftsjahresende der Beta Systems zu erreichen.

Die Erhöhung des Grundkapitals der SPARTA Invest AG, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Gesellschaft, auf 4.822.917 Euro befindet sich derzeit in Umsetzung.

Darüber hinaus wurden zum 30. September 2024 Beteiligungen der SPARTA AG zum Stichtagswert von rd. 100 Mio. Euro sowie verschiedene Nachbesserungsrechte und Optionen in die Kapitalrücklage der SPARTA Invest AG eingelegt. Seit dem 1. Oktober 2024 wird das bisherige Beteiligungsgeschäft der SPARTA AG im Tochterunternehmen SPARTA Invest AG weitergeführt, während die SPARTA AG im Wesentlichen die 75 %-Beteiligung an der Beta Systems sowie 100 % der Anteile an der SPARTA Invest AG hält.

Ziel ist es weiterhin, die Beteiligung an der SPARTA Invest AG im Vorfeld der geplanten Verschmelzung in Form einer Sachdividende an die Aktionäre der SPARTA AG auszuschütten. Die Hauptversammlung, der unter anderem die Ausschüttung der Sachdividende sowie die Verschmelzung zur Beschlussfassung vorgelegt werden soll, ist unverändert für Anfang 2025 geplant.

Aussender: SPARTA AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Philipp Wiedmann Tel.: +49 6221 64924-41 E-Mail: P.Wiedmann@sparta.de Website: www.sparta.de

ISIN(s): DE000A0NK3W4 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

