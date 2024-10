Die BYD-Aktie befand sich in den letzten drei Jahren größtenteils in einer Seitwärtsbewegung. In diesem Jahr hat sie jedoch kräftig an Wert gewonnen und nähert sich wieder dem Allzeithoch von 41,59 Euro aus dem Jahr 2022. Seit Jahresbeginn ist der Kurs um 59 Prozent auf aktuell etwa 34 Euro gestiegen. Das Allzeithoch ist damit noch rund 22 Prozent entfernt. In den letzten...

Den vollständigen Artikel lesen ...