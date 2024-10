In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 hat die Nordex Group im Segment Projects (ohne Servicegeschäft) 5.083 MW an Aufträgen gewonnen, ein Plus von 4 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert (9M/2023: 4.892 MW). Davon wurden allein im dritten Quartal 2024 1.726 MW verbucht (Q3/2023: 2.251 MW). Der durchschnittliche Verkaufspreis in Euro pro Megawatt Leistung (ASP) lag in den ersten neun Monaten weiterhin auf einem stabilen Niveau von 0,90 Mio. Euro/MW (9M/2023: 0,85 Mio. Euro/MW). Im dritten Quartal 2024 stieg der ASP auf 0,92 Mio. EUR/MW gegenüber 0,79 Mio. EUR/MW im Vorjahresquartal. Zwischen ...

