Berlin (ots) -Auch im Amateurfußball gibt es längst ein Bewusstsein dafür, dass die Leistungsfähigkeit mit einer optimalen Ernährung zusammenhängt. Doch was die Sporternährung betrifft, halten sich einige Mythen, die wissenschaftlich längst widerlegt sind. Stephan Berg und Felix von Zabiensky haben sich vorgenommen, die Fußballernährung zu hinterfragen und zu verbessern. Mit MATCHDAY NUTRITION® bieten sie Nahrungsergänzungsmittel an, die speziell auf die Bedürfnisse im Fußball abgestimmt sind. Warum der aktuelle Ansatz im Fußball nicht ideal ist und wie es besser geht, erfahren Sie hier.Wenn es um die Ernährung vor dem Spiel geht, setzen die Fußballer im Amateur- und auch im Profibereich gegenwärtig auf Bananen, Traubenzucker und Energy-Drinks. Sie verbinden damit die Hoffnung, dass sie leistungsfähiger werden und die vollen 90 Minuten auf hohem Niveau durchhalten. Inzwischen hat sich allerdings gezeigt, dass dieser Ansatz mehr verspricht, als er hält. "Wenngleich diese Produkte einen kurzzeitigen Anstieg des Blutzuckerspiegels und damit auch der Leistungsfähigkeit bewirken, hält dies nicht lange an. Zudem fehlen hier wichtige Elektrolyte. Sportler, die sich von Bananen, Traubenzucker und Energy-Drinks eine hohe Wirksamkeit erhoffen, werden also schnell enttäuscht", erklärt Stephan Berg, Geschäftsführer von MATCHDAY NUTRITION®."Die Ernährungswissenschaft ist heute auf einem ganz anderen Stand und wir können daher Produkte bereitstellen, die den Anforderungen im Fußball viel besser entsprechen. Die Fußballer werden mit diesen Alternativen nicht nur leistungsfähiger, sie verletzen sich auch weniger und regenerieren schneller", fügt sein Geschäftspartner Felix von Zabiensky hinzu. Mit MATCHDAY NUTRITION® bieten die beiden Experten eine ganze Palette von Nahrungsergänzungsmittel, Pulvern und Riegeln an, die durch ihre spezifische Nährstoffzusammensetzung für die maximale Leistungsfähigkeit in allen Phasen des Trainings und über Dauer eines ganzen Spiels sorgt. Die Produkte werden in enger Kooperation mit Ernährungswissenschaftlern entwickelt, wobei die Wirksamkeit der Inhaltsstoffe durch Studien belegt ist. Mehr als 60.000 Fußballer, unter denen sich zahlreiche Profis der 1. und 2. Bundesliga befinden, setzen inzwischen auf MATCHDAY NUTRITION®, um ihre Leistungsziele langfristig zu erreichen.Die BOOST Energy Edition schlägt den klassischen Energy-DrinkBananen haben mit Fruktose und Glukose einen hohen Anteil an natürlichem Zucker, der zu einem schnellen Anstieg des Blutzuckerspiegels führt. Der Energieschub hält aber nur kurzfristig an und es kommt bald zu einem Leistungsabfall. Zudem fehlen den Bananen wichtige Elektrolyte wie Natrium, das beim Schwitzen verloren geht. Für die Dauer eines Fußballspiels eignen sie sich also offensichtlich nicht, wobei das ebenfalls für den Traubenzucker gilt, der kurzfristige Energieschübe bringt, eine anhaltende Leistungsfähigkeit aber nicht unterstützt. Sieht man sich dann noch auf die Rezeptur von Energy-Drinks an, erkennt man schnell ein ähnliches Problem."Die klassischen Energy-Drinks enthalten zudem höchstens 80 Milligramm Koffein und eine Menge unnötiger Zusatzstoffe. Wir haben deshalb mit unserer BOOST Energy Edition eine Alternative entwickelt, die perfekt auf den Spieltag abgestimmt ist", berichtet Stephan Berg. Die BOOST Energy Edition ersetzt den einfachen Zucker durch das Kohlenhydrat Isomaltulose, das eine langfristige Energiezufuhr ermöglicht, weil es Schwankungen des Blutzuckerspiegels stabilisiert. Zugleich fällt der Koffein-Anteil mit 200 Milligramm deutlich höher aus, was positive Effekte auf die Ausdauer und die Konzentrationsfähigkeit hat. Entscheidend für die Wirkung sind neben Isomaltulose und Koffein Inhaltsstoffe wie Kreatin und Beta-Alanin, die Ausdauer und Schnellkraft erhöhen und die Laktatbildung verzögern, was wissenschaftliche Studien belegen. Auf Farb- und andere künstliche Zusatzstoffe wurde bei der Entwicklung dagegen bewusst verzichtet."Die BOOST Energy Edition ist für das Spiel oder auch besonders anspruchsvolle Trainingstage gedacht, während wir für das reguläre Training unseren BOOST ohne Koffein empfehlen", betont Felix von Zabiensky. "Mit dem BOOST sagen wir den klassischen Energy-Drinks, den Bananen und dem Traubenzucken den Kampf an - weil es ganz einfach besser geht."STRONG: Besserer Schutz vor VerletzungenEin weiteres Produkt aus dem Angebot von MATCHDAY NUTRITION® ist STRONG, dessen Rezeptur gemeinsam mit Orthopäden und Sportmedizinern entwickelt wurde, um Gelenke, Sehnen und Bänder vor Verletzungen zu schützen. STRONG besteht aus rein pflanzlichen Inhaltsstoffen wie Kurkuma-, Weihrauch- und Pinienrindenextrakt, wobei zusätzlich Calcium, Bor und Mangan und wichtige Vitamine wie D3 und K2 enthalten sind. Bereits nach vier bis acht Wochen der Einnahme stellt sich eine deutliche Verbesserung ein: Dabei ermöglicht STRONG neben einem besseren Schutz auch eine schnellere Regeneration, sodass Fußballer nach kürzester Zeit wieder ins Training einsteigen können. Grundsätzlich empfiehlt sich die Einnahme allerdings nicht nur nach Verletzungen, sondern immer, um Verletzungen präventiv vorzubeugen.Mission: Disruption der Fußball-BrancheStephan Berg und Felix von Zabiensky wollen mit MATCHDAY NUTRITION® eine Lücke schließen und die Ernährungsstrategien im Fußball auf breiter Basis erneuern. Es geht den beiden um nichts weniger als den Bruch mit den alten Gewohnheiten, die jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehren. Stephan Berg hat ein Studium zum Kommunikationsmanagement mit Schwerpunkt Sport und eine Ausbildung zum diplomierten Ernährungscoach absolviert. Zudem war er Teil des Trainerstabs der A-Jugend beim 1. FC Union Berlin e. V. Sein umfassendes Wissen im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel zur Leistungsoptimierung im Sport sammelte er während seiner vierjährigen Tätigkeit für die foodspring GmbH. Dort lernte er auch den Marketingexperten Felix von Zabiensky kennen, mit dem er schließlich MATCHDAY NUTRITION® gründete."Wir wollten den Status quo nicht länger hinnehmen, weil Bananen, Traubenzucker und Energy-Drinks wenig mit einer leistungsoptimierten Fußballernährung zu tun haben", sagt Stephan Berg. Es ging den beiden im Besonderen darum, nicht nur die Profis, sondern auch die Amateurfußballer anzusprechen, die natürlich deutlich weniger Unterstützung in dieser Frage haben. Möglichst jeder soll mithilfe von MATCHDAY NUTRITION® sein Potenzial voll entfalten können - es geht um die Leidenschaft für den Fußball.Sie möchten Ihre Leistung steigern und Verletzungen vermeiden, um Ihr gesamtes Potenzial auf dem Platz abrufen zu können? 