Neues automatisches Lenksystem erleichtert den Zugang zu moderner Agrartechnologie

Topcon Agriculture hat die Einführung seiner neuen "Value Line Steering"-Lösung angekündigt, die speziell für die Nutzung von Mittelklasse-Traktoren in kleinen bis mittleren Betrieben entwickelt wurde. Das neue Angebot ist ein bedeutender Schritt, um die Technologie für die automatische Lenkung, die üblicherweise bei größeren Maschinen zum Einsatz kommt, einem größeren Spektrum von landwirtschaftlichen Betrieben zugänglich zu machen.

"Wir bei Topcon Agriculture setzen uns für die Verbreitung der Technologie ein, damit mehr Landwirte auf der ganzen Welt die Vorteile der Präzisionslandwirtschaft nutzen können", betont Antonio Marzia, Executive Vice President und General Manager von Topcon Agriculture.

"Mit der Value Line eröffnen wir Landwirten mit älteren oder einfacheren Landmaschinen oder kleineren Sonderkulturbetrieben die Möglichkeit, den Wert ihrer Maschinen mit einer Technologie für die automatische Lenkung zu steigern, die auf unserer bewährten Premium-Steuerungstechnologie basiert und bereits seit Jahrzehnten bei größeren Landmaschinen eingesetzt wird. Dabei handelt es sich um ein integriertes System, das so konzipiert ist, dass es nahtlos auf einer Vielzahl von Traktoren funktioniert und auch die ISOBUS-UT-Funktionalität erfüllt, um universelle Kompatibilität und leichte Bedienbarkeit zu gewährleisten. Unser Ziel ist es, eine qualitativ hochwertige, zuverlässige und zugleich kostengünstige Technologie mit besonderem Mehrwert anzubieten, die für eine Vielzahl von Anwendungen, Maschinen und Marken geeignet ist. Damit folgen wir unserer Philosophie, Landwirten als Partner zur Seite zu stehen und ihre unabhängige Markenwahl zu unterstützen."

Die "Value Line Steering"-Lösung ist ein umfassendes Paket, das einen GNSS-Empfänger (Global Navigation Satellite System), eine elektrische Lenkradsteuerung, ein Touchscreen-Display und die Horizon Lite-Software enthält, die mit Standardtraktoren kompatibel ist. Darüber hinaus haben Landwirte die Möglichkeit, lokale, satellitengestützte oder RTK-Korrekturdienste wie Topcons Topnet Live einzusetzen, um die Präzision entsprechend ihren individuellen Anforderungen zu verbessern.

Mit der automatischen Lenkung können die Ressourcen effizienter genutzt werden, sodass sich die Kosten für Saatgut, Düngemittel und Kraftstoff verringern. Dadurch verbessert sich nicht nur die Bilanz des Betriebs, sondern auch die Nachhaltigkeit der Landwirtschaft insgesamt. Die höhere Genauigkeit bei der Feldarbeit kann auch zu höheren Ernteerträgen führen, wodurch die Rentabilität weiter gesteigert wird.

Landwirte aus verschiedenen landwirtschaftlichen Segmenten, wie etwa dem Anbau von Haupt- und Sonderkulturen sowie Mischbetrieben, können durch den Einsatz der Technologie erhebliche Vorteile für ihre Arbeit erwarten.

"Es besteht ein enormes Wachstumspotenzial in der Landwirtschaft, und die Value Line ist ein weiterer Schritt für Topcon, in diesem sich entwickelnden Bereich ein bevorzugter Partner zu sein, indem wir die Nutzung und die effektive Zusammenarbeit sowohl mit den OEMs (Original Equipment Manufacturers) als auch mit den Landwirten fördern", so Marzia.

"Wir sind ein globales Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Präzisionstechnologie und verfügen über Entwicklungs-, Forschungs- und Produktionsstätten auf mehreren Kontinenten sowie ein weltweites Händlernetz für den Vertrieb und Support. Bei der Entwicklung stand die Qualität im Vordergrund, und die Fertigung der Displays, Lenkräder und Empfänger erfolgt in Werken von Topcon beispielsweise in Deutschland, Italien und den Vereinigten Staaten."

Die "Value Line Steering"-Lösung ist ab sofort über die autorisierten Vertriebspartner von Topcon Agriculture auf der ganzen Welt erhältlich. Weitere Informationen zu den Lösungen für die automatische Lenkung und die gesamte Palette der Technologien für die Präzisionslandwirtschaft von Topcon Agriculture finden Sie unter topconpositioning.com/value-line.

Über Topcon Positioning Systems

Als Industrieführer entwickelt, fertigt und vertreibt die Topcon Positioning Group Lösungen für präzise Messaufgaben und Arbeitsabläufe für Anwender in der globalen Bau- und Geodatenbranche sowie der Landwirtschaft. Topcon Positioning Systems hat seinen Firmensitz in Livermore, Kalifornien, USA. (topconpositioning.com, LinkedIn, X, Facebook, Instagram). Die europäische Zentrale befindet sich im niederländischen Zoetermeer. Die 1932 gegründete Topcon Corporation (topcon.com) wird an der Börse in Tokio gehandelt (7732). Topcon Agriculture: (LinkedIn, X, Facebook, Instagram)

