NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 141,00 auf 140,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ihre Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) im dritten Quartal liege nur leicht über der engen Konsensspanne, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die anstehenden Quartalszahlen des Baustoffkonzerns dürften kaum als Kurstreiber dienen. Das Papier sei nach wie vor günstig bewertet./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2024 / 09:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2024 / 09:33 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006047004

© 2024 dpa-AFX-Analyser