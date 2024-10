Köln (ots) -"Hallo Knossi, hier spricht Big Brother. In diesem Jahr können du und deine Freunde sich nicht nur 57 Stunden lang im Haus ausruhen. Dieses Jahr haben wir richtig was vor mit euch!" - Nach 8,8 Millionen Live-Aufrufen und über zwei Millionen Unique Viewers wird die zweite Staffel der "Big Brother Knossi Edition" vor allem eines: Noch größer! Los geht es zum Auftakt am 24. Oktober mit einem Wildcard Event live auf Knossis Twitchkanal. Welcher glückliche Fan gewinnt die begehrte Wildcard und wird am 25. Oktober gemeinsam mit Jens "Knossi" Knossalla und dem exklusiven Creator-Kreis in den Big Brother Container einziehen?Die ersten Bewohnerinnen und Bewohner stehen bereits fest: Marc Eggers, Fritz Meinecke, Manny Marc und Sandra Safiulov (selfiesandra) stellen sich in dem 57-stündigen Livestream den Challenges von "Big Brother". Den krönenden Abschluss bildet das erste Live Reaction Event am 28. Oktober 2024 im Cinedom, Köln. Wie waren die drei Tage im Container? Was gibt es zu erzählen? Hier lassen Knossi und weitere Creator die vergangenen Stunden nicht nur Revue passieren, sondern sie geben auch exklusive Insights, reagieren auf die Stimmen der Zuschauerinnen und Zuschauer und berichten den Fans hautnah ihre Eindrücke von "Big Brother". Tickets für das Live-Event ab sofort hier (https://cinedom.de/programmuebersicht/movie/big-brother-knossi-edition/)."Big Brother - Knossi Edition 2024" startet am 25. Oktober um 12:00 Uhr im 24/7 Livestream auf Knossis Twitchkanal und Joyn. Ausgewählte Highlight Clips werden auf Joyn und YouTube zu sehen sein.Produziert wird "Big Brother - Knossi Edition" von EndemolShine Germany und Rainer Laux Productions in Zusammenarbeit mit Banijay Media Germany und DLS Consulting.Rainer Laux, Executive Director EndemolShine, zur neuen Staffel: "Mit 'Big Brother - Knossi Edition 2024' gehen wir einen Schritt weiter und holen mit den zusätzlichen Live-Events noch mehr aus der Marke raus. Wir freuen uns besonders, in diesem Jahr auch erstmals im 24-stündigen Livestream auf Joyn zu sein." Ingrid Langheld, Managing Director Banijay Media, ergänzt: "Mit der 360 Grad Ausspielung auf allen Kanälen und zwei exklusiven Live-Events, die auch bei Twitch gestreamt werden, bieten wir für Markenpartner noch mehr Möglichkeiten der Integration - auch in diesem Jahr werden starke Brands dabei sein." David Leonard Stade, Geschäftsführer DLS Management: "Wir und Knossi freuen uns auf eine starke zweite Staffel. Ganze fünf Tage mit mehr Creatorn, die in noch krasseren Challenges jede Menge Stimmung in den Container und auf die Screens bringen. Das wird gut!"Exklusive Merch-Produkte wie Tassen, Hoodies oder Kissen im "Big Brother Knossi Edition"-Look gibt es ab sofort hier (https://bigbrother-knossi-edition.fotowelt.de/).Bilder zur Pressemeldung hier (https://www.picdrop.com/banijaygermany/Q8QyNqG8KF).Über EndemolShine Germany: Endemol Shine Germany ist eine senderunabhängige TV-Produktionsfirma. Formate wie The Masked Singer (ProSieben), Wer wird Millionär? (RTL), Promi Big Brother (Sat.1), Kitchen Impossible (VOX), Höhle der Löwen (VOX), Hot oder Schrott (VOX), Kühlschrank öffne Dich (Sat.1), Vermisst (RTL), Julia Leischik sucht: Bitte melde dich (Sat.1) gehören genauso in das Portfolio wie Mälzer und Henssler liefern ab! (VOX) und Beauty & The Nerd (ProSieben). EndemolShine Germany ist Teil der Banijay Germany, zu der neben Brainpool, Banijay Productions und Good Times auch die Fiction-Experten der MadeFor Film gehören.Über Banijay Media Germany: Kerngeschäft der Banijay Media Germany ist im House Of Brands die Vermarktung von Brands sowie im House Of Likes die Kreation und Produktion von digitalem Entertainment-Content. Banijay Media entwickelt dabei in enger Zusammenarbeit mit den Produzenten Brainpool TV, EndemolShine, Good Times, Banijay Productions, MadeFor und den Künstler-Management Labels der Banijay Germany neue Marken und wertet diese über das House Of Rights aus. Mit MySpass betreibt Banijay Media das mit 20 Mio. Abonnentinnen und Abonnenten und monatlich bis zu 250 Millionen Views erzielende reichweitenstärkste Netzwerk Deutschlands für Comedy & Light Entertainment. Weitere Infos auf www.banijaymedia.de und auf Instagram, Facebook und LinkedIn.Über DLS Consulting: Die DLS Consulting vermittelt, berät und begleitet Creator:innen und Brands. Unser Team konzipiert, plant und kreiert einzigartige digitale Events, Kampagnen und Formate, die Emotionen wecken, authentisch sind und individuelle Geschichten erzählen.Weitere Infos auf www.dls-consulting.de sowie Instagram und LinkedIn.Pressekontakt:Katharina Prußnat, Katharina KnopEndemolShine Germany, Banijay Media GermanyT + 221 650 30 383 | E-Mail: katharina.prussnat@endemolshine.deT + 221 650 95 660 | E-Mail: katharina.knop@banijay.deOriginal-Content von: Endemol Shine Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78369/5883032