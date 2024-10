PHILADELPHIA, Oct. 09, 2024, ein innovativer Marktführer im Bereich Next Level Commerce-Technologien, und Stripe, eine Finanzinfrastrukturplattform für Unternehmen, haben heute eine Partnerschaft bekanntgegeben, die es praktisch jedem Unternehmen ermöglicht, Stripe für Online- und persönliche Zahlungen neben seinen bestehenden Handelsinstrumenten zu nutzen.



FreedomPay vereint Hunderte verschiedener Point-of-Sale-Systeme; bietet fortschrittlichen, auf maschinellem Lernen basierenden Betrugsschutz; optimiert Autorisierungsanfragenfür Emittenten, um den Umsatz zu steigern; und bietet and branchenführende Zuverlässigkeit. Stripe unterstützt Millionen der weltweit führenden Unternehmen, darunter Amazon, BMW, H&M und Unilever.

Gemeinsam werden FreedomPay und Stripe Unternehmen Flexibilität und Modularität bieten - die Möglichkeit, Stripe zu einer bestehenden Reihe von Handelsinstrumenten hinzuzufügen - ohne dass erhebliche Entwicklungsressourcen erforderlich sind.

"Zum ersten Mal können Unternehmen die äußerst zuverlässige und branchenführende Zahlungsabwicklung von Stripe zusammen mit Hunderten von POS-Systemen mit Kartenlesern von Drittanbietern nutzen", so John Affaki, Geschäftsbereichsleiter Zahlungsannahme bei Stripe. "Wir freuen uns sehr, mit FreedomPay zusammenzuarbeiten, um Unternehmen bei der Modernisierung zu unterstützen."

Durch diese Partnerschaft können Unternehmen - darunter Hotels, Einzelhändler und Anbieter von Lebensmitteln und Getränken - nun die Vorteile der Stripe-Plattform nutzen, auch wenn sie bereits FreedomPay verwenden. An einem Ort können so Zahlungen, Treueprogramme, Kundenanalysen und vieles mehr verwaltet werden.

"Viele der größten Unternehmen der Welt nutzen bereits FreedomPay und haben uns mitgeteilt, dass sie es begrüßen würden, wenn Stripe unserem wachsenden Ökosystem der Konnektivität beitreten würde", so Chris Kronenthal, Präsident von FreedomPay. "Wir freuen uns, dass unsere Händler ihre Systeme jetzt modernisieren und mit Stripe ihren Umsatz steigern können."

Über FreedomPay

Die Next Level Commerce-Plattform von FreedomPay verwandelt überholte Zahlungssysteme und -prozesse in moderne Lösungen und ermöglicht es Händlern, die Macht des Bezahlens zu entfesseln. Als erste Wahl für viele der weltweit größten Unternehmen in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Beherbergung, Glücksspiel, Sport und Unterhaltung, Systemgastronomie, Bildung, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen wurde die Technologie von FreedomPay speziell entwickelt, um in der hochkomplexen Umgebung des globalen Handels felsenfeste Leistungen zu erbringen.

Das Unternehmen unterhält eine erstklassige Sicherheitsumgebung und war das erste Unternehmen, das vom PCI Security Standards Council die begehrte Validierung des Point-to-Point Encryption

