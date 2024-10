Die Vereinbarung von SFC Energy zum Kauf des Wasserstoff-Brennstoffzellen-Geschäfts in Skandinavien von Ballard Power Systems Europe hat dem Unternehmen aus Brunnthal bei München einiges an Aufmerksamkeit beschert. In einer aktuellen Studie vom Mittwoch heben nun die Analysten von Oddo BHF ihr Kursziel für die Aktien von SFC Energy um einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...