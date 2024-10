Die Infineon-Aktie zeigte sich zuletzt volatil, mit einem Kurs von 29,98 EUR am XETRA-Markt, was einem leichten Anstieg von 0,4 Prozent entspricht. Trotz dieser kurzfristigen Erholung bleibt die Aktie deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 39,35 EUR, das am 15. Dezember 2023 erreicht wurde. Analysten sehen weiterhin Potenzial und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 40,31 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Allerdings gibt es auch Herausforderungen: Die jüngsten Quartalsergebnisse zeigten einen Rückgang beim Gewinn pro Aktie auf 0,30 EUR, verglichen mit 0,63 EUR im Vorjahresquartal. Auch der Umsatz sank um 9,46 Prozent auf 3,70 Milliarden EUR.

Gegenwind aus der Automobilbranche

Ein wesentlicher Faktor für die gedämpften Aussichten ist der zunehmende Druck aus dem Automobilsektor, einem traditionell wichtigen Absatzmarkt für Infineon. Diese Entwicklung könnte die Umsatz- und Gewinnentwicklung des Unternehmens beeinträchtigen. Trotz dieser Herausforderungen halten viele Experten an ihrer Kaufempfehlung fest, sehen jedoch die Notwendigkeit, ihre Prognosen anzupassen. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn pro Aktie von 1,83 EUR erwartet, während die Dividendenprognose bei 0,352 EUR liegt.

