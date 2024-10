In macOS Sequoia hat Apple das praktische iPhone-Mirroring integriert. Bildschirminhalte vom Smartphone lassen sich so auf den Mac bringen. Nun warnen Datenschutzexperten jedoch vor der Nutzung am Arbeitsplatz. Das iPhone-Mirroring ist ein neues Feature in macOS Sequoia, mit dem man sein iPhone auch vom Macbook aus nutzen kann. Datenschutzexperten warnen jetzt allerdings vor potenziellen Risiken, wenn man das Feature an einem Arbeitsrechner verwendet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...