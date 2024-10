Ein neues Whitepaper, das von der globalen Kommunikationsplattform Infobip in Auftrag gegeben wurde, zeigt, dass sich der Datenverkehr über Rich Communication Services (RCS) in den nächsten fünf Jahren vervierfachen wird. Daten des Technologieanalysten Omdia zeigen, dass der RCS-Verkehr über Application to Person (A2P) und Person to Person (P2P) von 1,5 Billionen Nachrichten in diesem Jahr auf mehr als 6 Billionen Nachrichten im Jahr 20 Infolgedessen wird A2P RCS bis 2029 Einnahmen in Höhe von 4,2 Milliarden US-Dollar generieren.

RCS ist die nächste Generation von SMS und ermöglicht es Verbrauchern und Unternehmen, Rich-Media-Nachrichten über eine Datenverbindung oder WLAN unter Verwendung des Standard-SMS-Posteingangs zu senden und zu empfangen. Nachdem Apple den Telco-Messaging-Dienst in seinem neuesten iOS-18-Update übernommen hat, erwartet Omdia, dass RCS bis Ende 2024 eine plattformübergreifende Reichweite von schätzungsweise 2,5 Milliarden monatlich aktiven Nutzern haben wird.

Die Studie zeigt, dass Amerika sowie Asien und Ozeanien in den kommenden Jahren die Haupttreiber des A2P-RCS-Verkehrs und -Umsatzes sein werden:

Region Umsatz 2024 Umsatz 2029 Verkehr 2024 Verkehr 2029 Asien und Ozeanien 169 Mio. 2.2 Mrd. 5.6 Mrd. 64 Mrd. Amerika 113 Mio. 1.5 Mrd. 4.7 Mrd. 54 Mrd. Europa 22 Mio. 324 Mio. 800 Mio. 11 Mrd. Naher Osten Afrika 13 Mio. 220 Mio. 545 Mio. 8 Mrd.

Quelle: Omdia

Charlotte Palfrey, Senior Analyst für fortgeschrittene Nachrichtenübermittlung und Kommunikation bei Omdia, sagte: "RCS bietet Unternehmen und Telekommunikationsunternehmen erhebliche Vorteile. Unternehmen sollten Gen AI nutzen, um RCS-Erfahrungen zu verbessern und Kampagnen persönlicher, ansprechender und effektiver zu gestalten, um die Konversion zu fördern. Gleichzeitig müssen Telekommunikationsunternehmen mit dem Messaging-Ökosystem zusammenarbeiten, um das Bewusstsein für RCS bei Unternehmen und Verbrauchern zu schärfen. Darüber hinaus sollten Telekommunikationsunternehmen RCS intern für Marketing- und Kundendienstfunktionen nutzen, um die Fähigkeiten und Vorteile von RCS zu demonstrieren."

Ivan Ostojic, Chief Business Officer bei Infobip, sagte: "RCS hat viele Vorteile, und mit dem Apple-Upgrade ist es jetzt universell verfügbar. Verbraucher müssen keine Chat-App herunterladen, um Fotos oder Videos zu senden und zu empfangen. Unternehmen können Verbraucher durch die gesamte Customer Journey führen, vom ersten Marketing-Pitch bis hin zum Kauf und Support. Dies ist auch eine bedeutende Gelegenheit für Telekommunikationsunternehmen, die Vorteile von RCS Business Messaging zu nutzen und ihren Kunden eine umfassende Konversationsnachricht zu übermitteln."

Infobip ermöglicht es Unternehmen und Telekommunikationsunternehmen, über seinen Messaging-as-a-Platform (MaaP)-Dienst von RCS Business Messaging zu profitieren. Die MaaP-Lösung von Infobip bietet Messaging-Vorteile, einschließlich Durchsatzkontrolle, Inhalts- und Spam-Kontrolle, während das CPaaS-Angebot von Infobip die Konnektivität mit anderen Mobilfunknetzbetreibern ermöglicht. Zu den Vorteilen gehören detaillierte Abrechnungs- und Berichtsfunktionen, schnellere Marken- und Partnergenehmigungen, zusätzliche Benutzerkontrolle und verwaltete Serviceoptionen.

Mehr über die Studie erfahren Sie hier: https://www.infobip.com/downloads/rcs-igniting-business-messaging

Über Infobip

Infobip ist eine globale Cloud-Kommunikationsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, den Kunden während des gesamten Kaufprozess zu begleiten. Hier werden auf einer einzigen Plattform Omnichannel-Interaktionen, Nutzerauthentifizierung und ein Kontaktzentrum geboten. Diese Infobip-Lösungen helfen Unternehmen und Partnern, die Komplexität der Verbraucherkommunikation zu meistern und so Geschäftswachstum zu erzielen und die Kundenbindung zu stärken.

