Nun muss das Land die Frage beantworten, wie es in einer zunehmend protektionistischeren Weltwirtschaft bestehen will. Eine Strategie dafür hat die Bundesregierung nicht - im Gegenteil. Während Kanzler Olaf Scholz so tut, als könne alles weitergehen wie bisher, will Wirtschaftsminister Robert Habeck die Unternehmen mit Milliardensubventionen auf einen nachhaltigeren Pfad bringen und Finanzminister Christian Lindner den Haushalt sanieren. Es sind drei Ansätze, die sich selbst beim besten Willen nicht miteinander vereinen lassen. Und den besten Willen gibt es in der Koalition schon lange nicht mehr. In ihrer Not hat die Ampel sich auf eine Wachstumsinitiative geeinigt, die in Wahrheit nur der kleinste gemeinsame Nenner ist. Habeck ahnt längst, dass das Programm die Wende nicht bringen wird. Deutschland, sagt der Spitzen-Grüne, habe schon ganz andere Herausforderungen gemeistert. Das klingt verdächtig nach Ruckrede, aber mehr als Reden braucht Deutschland den Ruck.



