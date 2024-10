Amazon investiert gemeinsam mit Holcim in zukunftsweisende Startups, um den Bausektor nachhaltiger zu gestalten. Der Climate Pledge Fund des E-Commerce-Riesen beteiligt sich an 14Trees, einem Joint Venture für 3D-Druck, sowie an Paebbl, einem Unternehmen für fortschrittliche Mineralisierung. Diese Investitionen zielen darauf ab, den Bau von großflächigen Gebäuden mit geringem CO2-Ausstoß zu beschleunigen und Beton als Kohlenstoffsenke zu nutzen.

Nachhaltigkeit als Wachstumstreiber

Parallel dazu testet Amazon in Frankreich wiederverwendbare Kartonverpackungen des dänischen Unternehmens RE-ZIP. In einem Pilotprojekt werden 45.000 dieser innovativen Boxen eingesetzt, die von Kunden einfach zurückgeschickt werden können. Diese Initiativen unterstreichen Amazons Engagement für Nachhaltigkeit und könnten sich positiv auf die Wahrnehmung des Unternehmens bei [...]

